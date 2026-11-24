BYD'nin Türkiye yerine seçtiği ülkeye bakın: Harıl harıl fabrika arıyorlar
Türkiye'ye verdiği yatırım sözünü henüz hayata geçirmeyen Çinli otomobil devi BYD, Avrupa'da üretim üssü kurmak için bu kez başka bir ülkede fabrika arayışına hız verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye verdiği yatırım sözünü henüz hayata geçirmeyen Çinli otomobil devi BYD, Avrupa'da üretim üssü kurmak için bu kez başka bir ülkede fabrika arayışına hız verdi.
Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa pazarındaki büyüme planları doğrultusunda üretim yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor. Şirketin, Fransa'nın Hambach kentinde faaliyet gösteren Ineos Automotive fabrikasını satın almak için görüşmelere başladığı bildirildi. Taraflar arasında yürütülen münhasır müzakereler, BYD'nin Avrupa'da yalnızca satış hacmini değil, yerel üretim kapasitesini de büyütme hedefini ortaya koyuyor.
Geçmişte Mercedes-Benz'e ait olan ve daha sonra Ineos Automotive'in bünyesine katılan Hambach fabrikasının BYD'ye geçmesi halinde şirket, Avrupa'da mevcut bir otomobil üretim tesisini doğrudan satın alan ilk Çinli otomobil üreticisi olacak. Bu adım, BYD'nin Avrupa pazarında uzun vadeli ve kalıcı bir üretim ağı oluşturma stratejisi açısından önem taşıyor.
Hambach'taki üretim tesisi, BYD'nin Avrupa'daki büyüme planlarında önemli bir konuma yerleşmiş durumda. Şirketin Ineos Automotive ile özel görüşmeler yürüttüğü ancak satın alma işleminin henüz kesinleşmediği belirtiliyor. BYD tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da yatırım yapma seçeneğinin ülkeye duyulan güveni ve Avrupa pazarına yönelik uzun vadeli hedefleri yansıttığı ifade edildi. Bununla birlikte anlaşmanın tamamlanabilmesi için çalışan temsilcileriyle yürütülecek istişare sürecinin de sonuçlanması gerekiyor.
BYD'nin mevcut bir fabrikayı satın alma seçeneğine yönelmesinde Avrupa Birliği'nin yerel üretimi teşvik etmeye yönelik düzenlemeleri de etkili oluyor. Gündemde bulunan Made in Europe kuralları, elektrikli araçların kamu desteklerinden ve devlet alımlarından yararlanabilmesi için belirli yerel üretim şartlarını karşılamasını öngörüyor. Bu düzenlemeler, Avrupa'da satış yapmak isteyen Çinli üreticiler açısından bölgedeki üretim faaliyetlerini daha önemli hale getiriyor. Sıfırdan fabrika kurmak yerine mevcut bir tesisi devralmak ise hem zaman hem de altyapı açısından avantaj sağlayabiliyor. BYD'nin Hambach girişimi de bu çerçevede değerlendiriliyor.
BYD'nin Avrupa'daki üretim hamlesi yalnızca Fransa ile sınırlı değil. Şirket, Macaristan'da kurduğu yeni üretim tesisini de faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Buradaki fabrikada seri üretimin 2027 yılının başlarında başlaması bekleniyor. Hambach fabrikasının da BYD'nin bünyesine katılması durumunda şirket, Avrupa'daki üretim merkezlerini çeşitlendirmiş olacak. Böylece hem yeni tesis yatırımları hem de mevcut fabrikaların devralınması yoluyla bölgedeki üretim kapasitesini artırabilecek.
Avrupa'daki üretim tesislerine yönelik ilgi yalnızca BYD ile sınırlı değil. Çinli otomobil üreticileri, bölgedeki yatırımlarını büyütmek ve yerel üretim imkânlarından yararlanmak amacıyla farklı iş birlikleri geliştiriyor. Dongfeng'in Fransa'da Stellantis'e ait bir fabrikada üretim yapmayı planladığı, Leapmotor'un İspanya'daki Stellantis tesislerinden yararlanacağı ve Geely'nin de İspanya'da Ford'a ait bir montaj fabrikasında araç üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. BYD'nin planını diğer üreticilerin girişimlerinden ayıran temel nokta ise mevcut bir tesisle ortak üretim yapmak veya üretim alanı kiralamak yerine fabrikayı doğrudan satın almayı değerlendirmesi. Hambach fabrikasına ilişkin görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak olası bir satın alma, BYD'nin Avrupa'daki üretim stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturabileceği gibi Çinli otomobil üreticilerinin bölgedeki yatırım yaklaşımında da yeni bir dönemin işareti olabilir.
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