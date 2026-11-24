Avrupa'daki üretim tesislerine yönelik ilgi yalnızca BYD ile sınırlı değil. Çinli otomobil üreticileri, bölgedeki yatırımlarını büyütmek ve yerel üretim imkânlarından yararlanmak amacıyla farklı iş birlikleri geliştiriyor. Dongfeng'in Fransa'da Stellantis'e ait bir fabrikada üretim yapmayı planladığı, Leapmotor'un İspanya'daki Stellantis tesislerinden yararlanacağı ve Geely'nin de İspanya'da Ford'a ait bir montaj fabrikasında araç üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. BYD'nin planını diğer üreticilerin girişimlerinden ayıran temel nokta ise mevcut bir tesisle ortak üretim yapmak veya üretim alanı kiralamak yerine fabrikayı doğrudan satın almayı değerlendirmesi. Hambach fabrikasına ilişkin görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak olası bir satın alma, BYD'nin Avrupa'daki üretim stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturabileceği gibi Çinli otomobil üreticilerinin bölgedeki yatırım yaklaşımında da yeni bir dönemin işareti olabilir.