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Yaşam
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Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

2024-02-11 23:18:40
Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin büyük bir bölümü dondu.

#1
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

#2
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de dondurucu soğukların etkisiyle büyük bir bölümü buz tuttu.

#3
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Dron ile görüntülenen ve etrafı karla beyaza bürünen şelalede güzel manzaralar oluştu.

#4
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

#5
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

#6
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

#7
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

#8
Foto - Buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

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