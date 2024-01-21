2024-01-21 08:00:09 Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında bina dışında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İş başvurusu ve bahçeye bank talebi için orada bulunduğunu vurgulayan Yetimoğlu, "Öldürürüm Seni" tehdidi aldığını da kaydetti. İşte detaylar...