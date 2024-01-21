Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

"ELİNİ BOĞAZIMDA HİSSETİM..." Böyle bir olay olunca kendisini bir anda orada bulduğunu anlatan Yetimoğlu, "Adam hükümete 'Yuh' deyince milliyetçi, devletçi, vatanını seven bir insan olduğum için 'Kime yuh yapıyorsun devlete mi?' diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim. Hayatımda hiçbir erkekten, ne eşimden ne de babamdan böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.