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Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

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Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

2024-01-21 08:00:09
Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında bina dışında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İş başvurusu ve bahçeye bank talebi için orada bulunduğunu vurgulayan Yetimoğlu, "Öldürürüm Seni" tehdidi aldığını da kaydetti. İşte detaylar...

#1
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş belediye önünde toplanan halkla tartıştı. Yoldan geçen başörtülü Nebiha Yetimoğlu'na saldırıp boğazını sıktı. Tüm Türkiye'den skandal olaya tepki yağdı. O ANLARI İLK KEZ ANLATTI Gazetecilere yaşadıklarını anlatan Nebiha Yetimoğlu, böyle bir olayın yaşanmasını hiç istemediğini belirterek, "Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim." dedi. Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı

#2
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

"ELİNİ BOĞAZIMDA HİSSETİM..." Böyle bir olay olunca kendisini bir anda orada bulduğunu anlatan Yetimoğlu, "Adam hükümete 'Yuh' deyince milliyetçi, devletçi, vatanını seven bir insan olduğum için 'Kime yuh yapıyorsun devlete mi?' diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim. Hayatımda hiçbir erkekten, ne eşimden ne de babamdan böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

#3
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

'ÖLDÜRÜRÜM SENİ' TEHDİDİ! Yetimoğlu, söz konusu kişinin boğazına yapıştığını ifade ederek, "Bayağı 'Öldürürüm seni' gibi bir şeyler söyledi. Kötü laf etti ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şoke oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik." ifadelerini kullandı. Yetimoğlu, "Ben devletimi tutarım. Benim derdim devlet, vatan, millet." diye konuştu.

#4
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

A HABER MUHABİRİNE DE SALDIRDILAR CHP'li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonunu takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Hasan Akkuş'un Nebiha Yetimoğlu'na saldırmasına tepki gösterdi. Bu sırada Ahmet Nazif Vural, belediye binası önünde toplanan grup tarafından saldırıya uğradı, yerlerde tekmelendi.

#5
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler!

#6
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

ŞİKAYETÇİ OLDU Öte yandan; Saldırıya uğrayan Nebiha Yetimoğlu'nun emniyete giderek Hasan Akkuş'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

#7
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

#8
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

#9
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

#10
Foto - Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

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