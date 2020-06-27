Büyük yıkım! Hafter Trablus'u bakın ne hale getirmiş

Nur, kendisinin ve ailesinin bu savaşta can kaybı yaşamadığı için şükrettiğini belirterek, "Elhamdülillah şimdi evimize döndük. Çok arkadaşımı, yakınımı kaybettim. Duygularımı kelimelerle ifade edemem." dedi. Dört çocuğunun koşturduğu sokağın çevresindeki yıkımı gösteren Nur, Hafter milislerinin bölgedeki bazı evlere patlayıcı ve mayın tuzakladığını paylaştı. -Evlere patlayıcılar tuzaklandı Başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken, Hafter milislerinin, geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ortaya çıktı. Yüksek infilak gücüne sahip zırhlı araçlara karşı kullanılacak mayınlar ve EYP'lerin, sivillerin evlerinin içine, kapı arkaları, gündelik eşyalar gibi yerlere tuzaklanması büyük tepkiye yol açtı.