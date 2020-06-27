Büyük yıkım! Hafter Trablus'u bakın ne hale getirmiş

"Elbiselerimi bile çalmışlar" Ayn Zara'da küçük bir otomobil lastik tamir dükkanı ve dükkanının bir kaç sokak aşağısında da evinin bulunduğunu anlatan Abdurrahman Muhammed eş-Şera, AA muhabirine yaptığı açıklamada evdeki eşyalarının büyük bir kısmının Hafter milisleri tarafından çalındığını anlattı. Şera, "Tarih 4 Nisan 2019'da, tank ve uçaklar burayı vurmaya başladı ve ortalık bir anda savaş yeri oldu. Arabama bindim ve kaçtım. Eşyalarımdan bir şeyi götüremedim. Her şeyim evde kaldı. Şimdi mahalleme dört gün önce yeni geliyorum. Araba lastiği dükkanım vardı. Şansıma burada bir şey çalınmamış. Dükkanımdan bir şey eksik değil. Ama evim soyulmuş. Dışarıda bir müştemilat vardı oraya füze düşmüş. Elbiselerimi bile çalmışlar. Sen savaşmaya mı çalmaya mı geldin? Elbiseleri ne yapacaksın, savaşmayı mı geldin, hırsızlığa mı? Evimin içi boşaltılmış." dedi.