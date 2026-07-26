Lüksün zirvesi Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!

S-Serisi'nde MB.OS altyapısıyla çalışan yeni nesil MBUX; ChatGPT-4o, Microsoft Bing ve Google Gemini gibi birden fazla yapay zekâ ajanını bir araya getiriyor. Yeni ekran konseptiyle standart olarak sunulan MBUX Superscreen, 14,4 inçlik merkezi ekran ile 12,3 inçlik yolcu ekranını tek bir cam yüzey altında birleştirerek sanat eseri gibi gözüken bir görsel birim yaratıyor. Sürücü net ve odaklanmış bilgilerden yararlanırken, öndeki yolcu, araç hareket halindeyken bile akış, oyun veya uygulamalar gibi kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.