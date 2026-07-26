Lüksün zirvesi Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!
Alman otomobil devi Mercedes-Benz S-Serisi ve Mercedes-Maybach S-Serisi en kapsamlı güncelleme ve makyajlarının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.
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Alman otomobil devi Mercedes-Benz S-Serisi ve Mercedes-Maybach S-Serisi en kapsamlı güncelleme ve makyajlarının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.
İŞTE İNANILMAZ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI
Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok satan lüks sedanı olan ve segmentinin referansı olmayı sürdüren S-Serisi ve deneyimi en üst seviyeye taşıyan Mercedes-Maybach S-Serisi, tarihlerinin en kapsamlı güncellemeleri ile Türkiye’de de satışa sunuldu
Mercedes-Benz S-Serisi ve Mercedes-Maybach S-Serisi, Carl Benz’in 1886’da otomobili icat edişinin 140. Yılı anısına; mühendislik ustalığı, zanaatkârlık ve benzersiz “Welcome home.” hissi sunan mirasını ileri taşıyor.
Her iki otomobil de güçlü görüntüsüyle karakterlerini yansıtıyor
Yeni Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC L ve yeni Mercedes-Benz S 500 4MATIC L, yaklaşık yüzde 20 genişletilmiş, aydınlatmalı üç boyutlu krom yıldızlı ön ızgaralarıyla dikkat çekiyor.
Yeni DIGITAL LIGHT far teknolojisi, Micro-LED teknolojisi ile yaklaşık yüzde 40 daha fazla aydınlatma ve 600 metreye kadar menzile sahip dönebilen ULTRA RANGE uzun far sunuyor. Üç yıldız biçimli, krom çerçeveli yeniden tasarlanmış arka farlar ise S-Serisi’nin tasarım dilini gece de gündüz de belirgin şekilde keskinleştiriyor.
Mercedes-Maybach S 580’in önemli ölçüde büyütülen radyatör ızgarası ve ızgara çerçevesindeki aydınlatmalı Maybach yazısı markanın ayrıcalıklı duruşunu güçlendiriyor.
Rose altın rengi detaylara sahip çift yıldızlı farlar, krom Maybach logosu ve yeniden tasarlanmış arka dekoratif çıta, modele kendine özgü bir karakter katıyor. Mercedes-Benz yıldızının daima kusursuz hizalanmasını sağlayan dövme jantlar, Maybach amblemli marşpiyel ışık efekti ve arka bölümdeki otomatik konforlu kapılar, binişi ve inişi zarif bir deneyime dönüştürüyor.
İç mekanlar hem dinlenmek hem de çalışmak için ideal
Konfor, malzemeler ve dijital zekâ sayesinde huzur veren bir alan ile mobil bir çalışma yerinin kombinasyonunu sağlayan Mercedes-Benz S-Serisi’nin orta konsolu, artık yeni aydınlatmalı bardak tutucuların yanı sıra kolayca erişilebilen mobil telefon fonksiyonu sunuyor.
Önde sürüşün başlamasıyla omuz ve üst vücut bölgesinde anında sıcaklık hissi yaratan ısıtmalı emniyet kemerlerinin yanı sıra hassas, geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş iklimlendirmeye imkân veren THERMOTRONIC, ENERGIZING AIR CONTROL ve dijital hava menfezleri, her koltuk pozisyonuna özel bir ortam havası yaratıyor. S-Serisi'nin arka bölümü ise lüks sedanın ayırt edici özelliği olarak öne çıkıyor.
Arka bölümde elektrikli ayarlanabilir koltuklar, isteğe bağlı sunulan tekli arka koltuklar, Arka Koltuk Konfor Paketi ve Konfor Paketi Plus ile benzersiz bir rahatlama ve çalışma ortamı oluşturuluyor. Ayrıca arka koltukların kişiselleştirilebilmesi için arka koltuk hafıza paketi, koltuk iklimlendirme, adaptif aydınlatma ile birbirinden ayrı kullanılabilen iki adet 13,1 inç ekrana sahip MBUX son teknoloji arka koltuk eğlence sistemi yer alıyor.
Genişletilmiş fonksiyonlara sahip orta konsol şarj özellikli entegre akıllı telefon yuvası, açık gözenekli ahşaptan lüks süslemeler ve ses, klima ve yardımcı sistemlere sahip özel Maybach renk paletini de kapsayan 64 renkli aktif ambiyans aydınlatması, iç mekâna ayrıcalıklı bir hava katıyor.
10 litre hacimli çıkarılabilir buzdolabı ve gümüş kaplamalı şampanya kadehi tutucularından oluşan şampanya konsepti, tekli arka koltuklar ve klima, stor güneşlikler ve eğlence sistemlerinin kumandasına yönelik yapılandırılabilir uzaktan kumandalı iki adet 13,1 inçlik arka bölüm ekranlarıyla birleşerek premium düzeyde bir dinlenme alanı yaratıyor.
Düğmeye basarak veya MBUX ile yumuşak şekilde açma ve kapama imkânı sunan otomatik konforlu kapılar ve öngörülü AIRMATIC süspansiyon sistemi, yolculuğu baştan sona zarif ve konforlu kılıyor.
Mercedes-Maybach S-Serisi, farklı ekran tasarımıyla MBUX deneyimini farklı bir noktaya taşıyor
S-Serisi'nde MB.OS altyapısıyla çalışan yeni nesil MBUX; ChatGPT-4o, Microsoft Bing ve Google Gemini gibi birden fazla yapay zekâ ajanını bir araya getiriyor. Yeni ekran konseptiyle standart olarak sunulan MBUX Superscreen, 14,4 inçlik merkezi ekran ile 12,3 inçlik yolcu ekranını tek bir cam yüzey altında birleştirerek sanat eseri gibi gözüken bir görsel birim yaratıyor. Sürücü net ve odaklanmış bilgilerden yararlanırken, öndeki yolcu, araç hareket halindeyken bile akış, oyun veya uygulamalar gibi kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.
Mercedes-Maybach'a özgü ekran tasarımı bu deneyimi bir adım öteye taşıyor: gösterge paneli kadranları özel rose altın tonunda parlıyor, merkezi ekranda gül altını tonuyla tasvir edilen ikonografik Mercedes yıldızı avatar olarak yer alıyor. Entegre kameralar, video konferans, video akışı ve oyun gibi kullanımlara imkân tanıyarak her yolculuğa yeni bir konfor ve verimlilik boyutu kazandırıyor.
TÜRKİYE FİYATI DA RESMEN AÇIKLANDI
TÜRKİYE FİYATLARI Mercedes-Benz Türkiye’nin açıklamasına göre yeni S-Serisi Türkiye’de sıralı altı silindirli S 450 d 4MATIC L dizel (367 beygir – 750 Nm) ve S 500 4MATIC L benzinli (449 beygir – 600 Nm) motor seçenekleriyle sunuluyor.
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