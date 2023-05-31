  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Büyük tepki çekmişti! Flaş zam açıklaması! Böyle duyurdular

2023-05-31 16:21:53
Büyük tepki çekmişti! Flaş zam açıklaması! Böyle duyurdular

Gıda Perakendecileri Derneği sosyal medyadaki fiyat artışı iddialarını yalanladı.

#1
Foto - Büyük tepki çekmişti! Flaş zam açıklaması! Böyle duyurdular

Dernekten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının tüketiciyi bilgilendirme söylemi adı altında, özellikle fiyat artışına dair aslı olmayan haberler yaptığı aktarıldı.

#2
Foto - Büyük tepki çekmişti! Flaş zam açıklaması! Böyle duyurdular

Bu yolla art niyetli girişimlerde bulunulduğu duyumlarının alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan paylaşımların içeriği ve sıklığı da bu girişimin niyetini doğrulamaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Büyük tepki çekmişti! Flaş zam açıklaması! Böyle duyurdular

İşte batıyı çıldırtacak karar
Ekonomi

İşte batıyı çıldırtacak karar

Türk devletlerinin ekonomik olarak bütünleşmesini sağlayacak "Türk Yatırım Fonu (TYF)" resmen kuruldu. Önümüzdeki yıllarda IMF ve Dünya Bank..
Rusya'dan olay Türkiye itirafı! Uzun zamandır ilk kez böylesi oluyor
Ekonomi

Rusya'dan olay Türkiye itirafı! Uzun zamandır ilk kez böylesi oluyor

Türk markaların gelişiyle Rusya'da bulunan büyük alışveriş merkezlerinde hareketlilik gözlenmeye başlandı.
Galatasaray şampiyonluğu sonrası Kılıçdaroğlu’na şok! Fenerbahçe taraftarı resmen rezil etti
Sosyal Medya

Galatasaray şampiyonluğu sonrası Kılıçdaroğlu’na şok! Fenerbahçe taraftarı resmen rezil etti

Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybeden CHP Genel Başkanı koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada eski tarihli bir twiti ile rezil ..
Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
Siyaset

Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre muhalif ekip kurultayda y..
‘İtlere ekmek yok’ sözleri cezasız kalmadı
Gündem

‘İtlere ekmek yok’ sözleri cezasız kalmadı

İstanbul’da fırından ekmek almak isteyen gence ‘itlere ekmek yok’ diyerek ekmek satmayan fırıncı hakkında gereken yapıldı.
Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin
Medya

Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde halktan yedikleri tokada rağmen bir özeleştiri dahi yapmayan bazı muhalifleri topa tuttu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23