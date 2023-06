Süt ve kırmızı et: Uzmanların kesinlikle karşı çıktığı bir ikili süt grubundan gıdaların kırmızı et ile birlikte tüketilmesi. Hayvansal protein ve kalsiyum deposu bu iki besin tütünün aynı anda yüklenmesi bağışıklığın çökmesine neden olacaktır. ayrıca hem et hem de sütte bulunan hayvansal proteinin fazlaca vücuda girmesi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.