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Medya
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Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

2023-05-31 18:39:30
Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

'İmam Hatiplilere yönelik skandal sözler sarf eden Gülşen hakkında karar verildi.

#1
Foto - Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada 10 ay hapis cezası almıştı.

#2
Foto - Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

İmam hatip lisesi mezunu 3 kişi, Gülşen Çolakoğlu'nun 2022'deki bir konserinde "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

#3
Foto - Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.

#4
Foto - Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Başvuruları inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Gülşen Çolakoğlu'na 50'şer bin TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

#5
Foto - Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Çolakoğlu'nun 3 başvuru için toplamda 150 bin TL idari para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

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