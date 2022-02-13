2022-02-13 10:56:41 Büyük operasyon başladı
TSK’nın PKK’ya darbe indirdiği operasyonlardan olan Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başladı.
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TSK’nın PKK’ya darbe indirdiği operasyonlardan olan Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başladı.
İçişleri Bakanlığınca "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt'te "Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 39'u operasyonel tim olmak üzere Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personelin görev aldığı kaydedildi.
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
İşte operasyon başlangıcından görüntüler...
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