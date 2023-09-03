Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Tünelin 3 bin 150 metrelik çift tüp şeklinde inşa edildiğini belirten Arslan, "Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla birinci tüpün ışık görme töreni yapıldı. İkinci tüpte ise 277 metrelik mesafe kaldı. Tünel inşasında kazı destekleme işi yapıldığında çalışmanın yüzde 80'i tamamlanmış sayılır, risk ortadan kalkmış oluyor. Nihai beton kaplamasına devam ediyoruz. Çalışmalarımızı hızlı şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi. Çalışmanın 30 teknik personel, 150 işçi ve 40 iş makinesiyle yürütüldüğünü anlatan Arslan, tek şerit geliş-gidişli yolu, tünel projesiyle çift şeritli bölünmüş yol haline getireceklerini vurguladı. Bu sayede zamandan da tasarruf sağlanacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu: "Konforlu seyahat etme imkanı oluşacak. Burada kışın çığ riski oluşuyor. Çığın meydana geldiği bölgeyi tünelle geçeceğimiz için risk tamamen ortadan kalkacak. Van-Hakkari kara yolu ticaret açısından da çok önem arz ediyor. Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarına bağlantıyı, doğunun batıya ulaşımını sağlıyor. Proje tamamlandığında Van-Hakkari arasındaki 2 saat 15 dakikalık mesafe 1 saat 35 dakikaya düşürecek. Günde yaklaşık 4 bin normal, 500 de ağır tonajlı araç bu yolu kullanıyor. Hakkari'de çıkartılan madenlerin tamamı ağır tonajlı araçlarla Van'daki tren yoluna bu yoldan ulaştırılıyor. 32 virajlarda birçok ölümlü kaza meydana geliyordu. Özellikle kışın olumsuz hava koşullarında yolu trafiğe kapatmak zorunda kalıyorduk. Tünelimiz tamamlandığında olumsuzlukların tamamı ortadan kalkacak, bölge ticaretine katkı sağlanacak."