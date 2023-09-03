  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'larımız Türkiye'den dünyada her bir yere ihraç ediliyor! Türkiye'ye resmen rekor kırıyor

Her derde deva C vitamini deposu! 100 gramı bir kasa portakala eşdeğer

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için uyardı: Cim-Bom milyon euroluk yıldızı kapıyor

Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Fatih Erbakan yerel seçim kararını verdi

e-Devlet'ten hemen başvuru yapılması gerekiyor! Tam 4 asgari ücret ödeniyor

Bütçe çalışması yapıldı! Fenerbahçe 4 yıldızdan birine imza attıracak. Sen ne yaptın böyle İsmail Kartal? Görenler şaşkına döndü

Sen ne yaptın böyle Kim Jong-un? Kuzey Kore liderinin yaptığını görenler şaşkına döndü
Ekonomi
5
Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

2023-09-03 14:57:39
Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Bölge için büyük önem arz eden Güzeldere Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığın görünmesine 277 metre aldı. Projenin bitmesiyle çığ riski ortadan kalkacak. Van-Hakkari arasındaki 2 saat 15 dakikalık mesafe 1 saat 35 dakikaya düşecek. Böylece, bölge ticaretine önemli bir katkı sağlanacak.

#1
Foto - Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Van'ın Başkale ilçesinde 3 kilometre 150 metrelik çift tüp şeklinde inşa edilen ve kısa süre önce birinci tüpünde "Işık görme töreni" düzenlenen Güzeldere Tüneli'nin ikinci tüpünde de ışığın görünmesine 277 metre kaldı. Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, trafik güvenliğinin sağlanması ve yağışlı havalarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 2015'te yapımına başlanan tünelde çalışmalar devam ediyor. 3 bin 150 metrelik tünelin birinci tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. Işığın görünmesine 277 metre kalan ikinci tüpte ise kazı-destekleme ve beton kaplama çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Van-Hakkari yolunun daha güvenli hale getirilmesi amacıyla inşa edilen tünelin tamamlanmasıyla sürücüler yoldaki 22 kilometrelik virajlı bölüm yerine tüneli kullanarak güvenli yolculuk yapma imkanına kavuşacak.

#3
Foto - Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

"TÜNELİMİZ TAMAMLANDIĞINDA OLUMSUZLUKLARIN TAMAMI ORTADAN KALKACAK" Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'ndeki tünel yapımının fiziki çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

#4
Foto - Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Tünelin 3 bin 150 metrelik çift tüp şeklinde inşa edildiğini belirten Arslan, "Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla birinci tüpün ışık görme töreni yapıldı. İkinci tüpte ise 277 metrelik mesafe kaldı. Tünel inşasında kazı destekleme işi yapıldığında çalışmanın yüzde 80'i tamamlanmış sayılır, risk ortadan kalkmış oluyor. Nihai beton kaplamasına devam ediyoruz. Çalışmalarımızı hızlı şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi. Çalışmanın 30 teknik personel, 150 işçi ve 40 iş makinesiyle yürütüldüğünü anlatan Arslan, tek şerit geliş-gidişli yolu, tünel projesiyle çift şeritli bölünmüş yol haline getireceklerini vurguladı. Bu sayede zamandan da tasarruf sağlanacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu: "Konforlu seyahat etme imkanı oluşacak. Burada kışın çığ riski oluşuyor. Çığın meydana geldiği bölgeyi tünelle geçeceğimiz için risk tamamen ortadan kalkacak. Van-Hakkari kara yolu ticaret açısından da çok önem arz ediyor. Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarına bağlantıyı, doğunun batıya ulaşımını sağlıyor. Proje tamamlandığında Van-Hakkari arasındaki 2 saat 15 dakikalık mesafe 1 saat 35 dakikaya düşürecek. Günde yaklaşık 4 bin normal, 500 de ağır tonajlı araç bu yolu kullanıyor. Hakkari'de çıkartılan madenlerin tamamı ağır tonajlı araçlarla Van'daki tren yoluna bu yoldan ulaştırılıyor. 32 virajlarda birçok ölümlü kaza meydana geliyordu. Özellikle kışın olumsuz hava koşullarında yolu trafiğe kapatmak zorunda kalıyorduk. Tünelimiz tamamlandığında olumsuzlukların tamamı ortadan kalkacak, bölge ticaretine katkı sağlanacak."

İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı
Yaşam

İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı

Kabataş-Bağcılar tramvayının, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu...
Cem Uzan canlı yayında kritik bir uyarı paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli! İşte o sözler
Gündem

Cem Uzan canlı yayında kritik bir uyarı paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli! İşte o sözler

Canlı yayınına katılan Cem Uzan kritik uyarılarda bulundu. Geride bıraktığımız seçim sürecini ve gündemi değerlendiren Uzan'ın sözlerine duy..
CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi
Siyaset

CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun danışman..
Ramos transferi artık an meselesi
Spor

Ramos transferi artık an meselesi

Galatasaray taraftarını üzecek, Al-İttihad taraftarını sevindirecek haber geldi. Dünya yıldızı Sergio Ramos her an Al-İttihad ile sözleşme i..
Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt
Kadın - Aile

Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük çorbası, Anadolu mutfağının vazgeçilmez enfes tatlarından biridir. Mantı ile yapılan yüksük çorbasının adı ise geçmiş dönemlerde mant..
Fransa'dan Gabon kararı
Dünya

Fransa'dan Gabon kararı

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Fransa Savunma Bakanı Sebast..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23