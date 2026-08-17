Savaş uçakları Türkiye'nin burnunun dibine gelecekti: Verdikleri sözü tutmadılar

Stoyanov, gecikmenin azaltılmasının yanı sıra sürecin devlet bütçesine ek bir yük getirmemesinin Bulgaristan açısından öncelikli olduğunu belirtti. Ayrıca nihai sözleşme bedelinde gecikmeden kaynaklı herhangi bir artış yaşanmayacağına dair güvence talep eden Stoyanov, gecikmelerin telafi edilmesi için somut ve uygulanabilir adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.