Savaş uçakları Türkiye'nin burnunun dibine gelecekti: Verdikleri sözü tutmadılar
ABD savaş uçakları siparişleri konusunda verdiği taahhütlei yerine getirmemeyi sürdürüyor. Şimdi de F-16 savaş uçakları için erteleme kararı alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD savaş uçakları siparişleri konusunda verdiği taahhütlei yerine getirmemeyi sürdürüyor. Şimdi de F-16 savaş uçakları için erteleme kararı alındı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Bulgaristan’ın 2027 sonuna kadar teslim almayı planladığı ikinci parti 8 adet F-16 Block 70 savaş uçağının teslimatı, Lockheed Martin’in üretimde yaşadığı zorluklar nedeniyle 2030’un ikinci çeyreğine kadar gecikecek. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile Lockheed Martin temsilcileri, ikinci parti 8 adet F-16 Block 70 savaş uçağını kapsayan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lockheed Martin, üretim sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle uçakların Bulgaristan’a teslimatının 2030’un ikinci çeyreğine kadar gecikeceğini bildirdi. Şirket, üretimin hızlandırılarak uçakların Bulgaristan’a daha erken ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Bulgaristan tarafı, yaklaşık 2,5 yıllık gecikmenin mümkün olan en kısa sürede telafi edilmesini ve bu sürecin ülkeye ilave bir maliyet yüklememesini talep etti.
Stoyanov, gecikmenin azaltılmasının yanı sıra sürecin devlet bütçesine ek bir yük getirmemesinin Bulgaristan açısından öncelikli olduğunu belirtti. Ayrıca nihai sözleşme bedelinde gecikmeden kaynaklı herhangi bir artış yaşanmayacağına dair güvence talep eden Stoyanov, gecikmelerin telafi edilmesi için somut ve uygulanabilir adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.
Bulgaristan, ilk sipariş paketi kapsamında tedarik ettiği 8 adet F-16 Block 70 savaş uçağının tamamını 2025 yılı içerisinde teslim aldı. Bununla birlikte, uçakların aktif olarak kullanılabilmesi için gerekli operasyonel hazırlıklar henüz tamamlanmış değil.
Pilotların eğitim süreçlerinin tamamlanması, yedek parça ve lojistik ihtiyaçların karşılanması ve diğer hazırlıkların bitirilmesinin ardından, Bulgaristan’ın ilk 8 F-16 Block 70 uçağını 2027 yılında operasyonel olarak hizmete almayı planladığı belirtiliyor.
Stoyanov, Bulgar pilotların F-16 eğitim merkezlerindeki eğitim imkanlarının artırılması ile uçakların bakım ve işletilmesi için ihtiyaç duyulan yedek parça ve bileşenlerin zamanında tedarik edilmesi konularını da Lockheed Martin ve ABD tarafıyla görüştü.
Bulgaristan, ikinci parti F-16 Block 70 savaş uçaklarının teslimatında yaşanan gecikme karşısında alternatif çözümleri değerlendirmeye başladı. Sofya yönetimi, bu kapsamda ABD’den ikinci el F-16 savaş uçaklarının temini konusunda bilgi isterken, İsveç’ten de JAS 39 Gripen uçaklarının tedarik seçeneklerine ilişkin bilgi talep etti.
Sofya ayrıca F-16 filosunun tam operasyonel kapasiteye ulaşacağı döneme kadar hava sahasının güvenliğini sağlamak ve NATO Hava Polisliği görevlerine katkısını sürdürmek amacıyla mevcut MiG-29 filosunu aktif tutma kararı aldı.
Bu doğrultuda, MiG-29’ların uçuşa elverişliliğini koruyabilmek için farklı ülkelerden yedek parça ve teknik ekipman teminine yönelik seçenekler değerlendiriliyor. Bulgaristan ayrıca 10 adet MiG-29 motorunun bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi amacıyla ihale süreci başlattı.
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