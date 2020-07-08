"Danıştay Ayasofya için kararını verdi" iddiası sonrası vatandaşlar büyük sevince gark oldu!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programındaki açıklamasında Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlattı. Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay'ın oy birliğiyle bu kararın hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve dolayısıyla Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu söyledi. Müderrisoğlu, Danıştay tarafından alınan bu kararın yazım aşamasında olduğunu da belirtti.