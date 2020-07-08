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2020-07-08 16:38:06
"Danıştay Ayasofya için kararını verdi" iddiası sonrası vatandaşlar büyük sevince gark oldu!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Müderrisoğlu, Ayasofya'nın statüsünün ne olacağı hususunda Danıştay tarafından değerlendirilen ve merakla beklenen kararla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Danıştay'ın Ayasofya Camii'ni ibadete açma kararı verdiğini belirtemesinin ardından sosyal medya büyük sevinç yaşandı.

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Foto - Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programındaki açıklamasında Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlattı. Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay'ın oy birliğiyle bu kararın hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve dolayısıyla Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu söyledi. Müderrisoğlu, Danıştay tarafından alınan bu kararın yazım aşamasında olduğunu da belirtti.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programındaki açıklamasında Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlattı. Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay'ın oy birliğiyle bu kararın hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve dolayısıyla Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu söyledi. Müderrisoğlu, Danıştay tarafından alınan bu kararın yazım aşamasında olduğunu da belirtti.

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Foto - Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada büyük sevinç yaşadı.

Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada büyük sevinç yaşadı.

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#4
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#5
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#6
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#7
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#8
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#9
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#10
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#11
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#12
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#13
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#14
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#15
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#16
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#17
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#18
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#19
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#20
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#21
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#22
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#23
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#24
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#25
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#26
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#27
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#28
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#29
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#30
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#31
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#32
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#33
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#42
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#43
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#44
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#45
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#46
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#47
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#51
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#52
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#53
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#54
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#55
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#56
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#57
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#58
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#59
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#60
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#61
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#62
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#63
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#64
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#65
Foto - İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

#66
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İşte birçok kesimden gelen o sevinç yorumları...

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