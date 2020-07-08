2020-07-08 16:38:06 "Danıştay Ayasofya için kararını verdi" iddiası sonrası vatandaşlar büyük sevince gark oldu!
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Müderrisoğlu, Ayasofya'nın statüsünün ne olacağı hususunda Danıştay tarafından değerlendirilen ve merakla beklenen kararla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Danıştay'ın Ayasofya Camii'ni ibadete açma kararı verdiğini belirtemesinin ardından sosyal medya büyük sevinç yaşandı.