Büyük gözdağı: Putin, füzeleri ateşledi!

Rusların 'sınırsız menzilli' füzeleri - Rusya, “sınırsız menzilli” silahlar ve Kuzeybatı Avrupa sınırına yerleştirdiği geliştirilmiş füzeler nedeniyle Batılı devletlerin tepkisini çekiyor. Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları da sık sık test ediyor. 11 bin ile 18 bin kilometrelik menzile sahip “Sarmat", muadillerinden 10 kat daha fazla menzile ve sınırsız etkiye sahip “balistik füze”, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayan ve hedeflerini meteor gibi vurabilen "stratejik füze", menzili 2 bin kilometre olan “Hançer”, menzilini 1500 kilometreye kadar artırılabilen “İskender füzeleri”, Rusya’nın envanterinde bulunan füzelerden bazıları…