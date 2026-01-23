Büyük fedakarlık: Müjdeyi duyurdular... Talisca'dan hiperbarik hamle

- Talisca'yı sadece yoğun fikstür nedeniyle değil, sakatlık dönüşü olduğu için de dinlendirmemiz gerekiyor. En iyi kararın onun maça kulübede başlaması olduğunu düşündük. Önümüzde çok önemli bir Göztepe maçı da var. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğiz.