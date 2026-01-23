Büyük fedakarlık: Müjdeyi duyurdular... Talisca'dan hiperbarik hamle
Fenerbahçe'nin gol makinesi Talisca iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla 'hiperbarik oksijen kapsülünde' tedavi görüyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca yaşadığı sakatlık sonrası formuna kavuşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Aralık ayında kalf kasından sakatlanan sambacı sahalara daha hızlı dönebilmek adına son teknoloji yöntemlere başvuruyor.
Kas dokusundaki toparlanmayı hızlandırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla "hiperbarik oksijen kapsülünde" tedavi görüyor.
Oyuncunun bu yöntemi kullanarak en kısa sürede yüzde 100 hazır hale gelmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco, Aston Villa maçından sonra Talisca’nın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada temkinli bir duruş sergiledi. Oyuncusunu riske etmek istemediğini vurgulayan Tedesco şu ifadeleri kullandı:
- Talisca'yı sadece yoğun fikstür nedeniyle değil, sakatlık dönüşü olduğu için de dinlendirmemiz gerekiyor. En iyi kararın onun maça kulübede başlaması olduğunu düşündük. Önümüzde çok önemli bir Göztepe maçı da var. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğiz.
Takım arkadaşlarının performansından memnun olduğunu dile getiren Talisca da moralinin yüksek olduğu mesajını verdi.
- Tüm takımla gurur duyuyorum. Futbolda bazen şansa da ihtiyaç duyarsınız. Hedeflerimize ulaşmak için tamamen odaklanmış durumdayız," diyerek taraftara güven aşıladı.
