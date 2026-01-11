  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hastaneye gitmenize gerek kalmayacak! Burun akıntısından kurtulmanın doğal yolu Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek Bakanlık oyuna karşı harekete geçti: Hepiniz iflas mı ettiniz? Yumurta yemenin bilinmeyen 10 faydası şaşırtıcı! Mutlaka tüketin... Faydaları nelerdir? Türkiye’nin tasarruf kumbarasında tarihi rekor: BES ile 18 milyon kişi geleceğini güvenceye aldı Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım! Aynı hastanede buluştular! Hemşire anne ile doktor kızı mesai arkadaşı oldu 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı! Durdurulamaz! Guendouzi dillere düştü! Avrupa basını bu maçı konuşuyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, yeni sponsorlar konusunda harekete geçti. Şubat ayında büyük bir ödeme yükümlülüğü var.

#1
Foto - Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da yeni sponsorlar aranıyor. Konuyla ilgili olarak Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticilerin bazı görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in şubat ayında büyük bir ödeme yükümlülüğü olacak...

#2
Foto - Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek

Hem borçlar hem oyuncu maaşları hem de yeni takviyeler konusunda ciddi paralar kasadan çıkacak. Mali yükün dengelenmesi bakımından sponsorlar son derece önemli. Şu anda birkaç şirketle resmi temasların yoğunlaştığı ve yakında konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılacağı öğrenildi.

#3
Foto - Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a kaybedilen yarı final maçının ardından, "Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor. Ama makul fiyatlar olmuyor.

#4
Foto - Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek

Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!
Gündem

Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!

Suriye’nin Halep şehrinde dengeler değişirken, terör örgütü SDG saflarında çatışmaya giden kadın teröristlerin son görüntüleri sosyal medyad..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe ..
Uzmanlardan bu kredi kartları için "iptal edin" çağrısı
Ekonomi

Uzmanlardan bu kredi kartları için “iptal edin” çağrısı

Puan, mil ve aidatsız kullanım vaatleriyle sunulan kredi kartlarının her kullanıcı için avantaj sağlamadığı ortaya çıktı. Finans uzmanları, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23