Büyük bir ödeme: Trabzonspor sponsor arayışında: Şubat çetin geçecek
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, yeni sponsorlar konusunda harekete geçti. Şubat ayında büyük bir ödeme yükümlülüğü var.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, yeni sponsorlar konusunda harekete geçti. Şubat ayında büyük bir ödeme yükümlülüğü var.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da yeni sponsorlar aranıyor. Konuyla ilgili olarak Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticilerin bazı görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in şubat ayında büyük bir ödeme yükümlülüğü olacak...
Hem borçlar hem oyuncu maaşları hem de yeni takviyeler konusunda ciddi paralar kasadan çıkacak. Mali yükün dengelenmesi bakımından sponsorlar son derece önemli. Şu anda birkaç şirketle resmi temasların yoğunlaştığı ve yakında konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılacağı öğrenildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a kaybedilen yarı final maçının ardından, "Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor. Ama makul fiyatlar olmuyor.
Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar" ifadesini kullanmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23