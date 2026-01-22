Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak
Galatasaray'da Wilfried Singo kabusu yaşanıyor...Sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak kalan Singo için Galatasaray sağlık heyetinden şok bir karar çıktı.
Galatasaray, 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Singo'yu kadrosuna katmıştı. Ancaki Fildişili oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremedi.
Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, 1 ay sahalardan uzak kaldı.
Öte yandan önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.
