  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak

Galatasaray'da Wilfried Singo kabusu yaşanıyor...Sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak kalan Singo için Galatasaray sağlık heyetinden şok bir karar çıktı.

#1
Foto - Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak olan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

#2
Foto - Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak

Galatasaray, 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Singo'yu kadrosuna katmıştı. Ancaki Fildişili oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

#3
Foto - Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, 1 ay sahalardan uzak kaldı.

#4
Foto - Büyük bir kabus yaşanıyor Galatasaray'da... Ah Singo vah Singo! Bir daha oynayamayacak

Öte yandan önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.

