Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Yapılan kazılarda Asurlu tüccarlar gelmeden önce Kültepe'de kullanılan endüstriyel alanı keşfettiklerini de sözlerine ekleyen Kulakoğlu, "Bunun dışında bizim esas olarak son yıllarda ağırlık verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi; Asurlu tüccarlar Anadolu'ya gelmeden önce Kültepe'deki yaşam nasıldı ve Kültepe'nin Asurlu tüccarlar zamanında en zengin olduğu dönemdeki hayat nasıldı? Bunu araştırıyorduk. Halen bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında da ilginç bir döneme denk geldik. Yaklaşık olarak Kültepe'deki Asurlu tüccarlardan 300 yıl öncesindeki endüstriyel alanı keşfettik. Hemen hemen her odada bir fırın var, her odanın yanında potalar, maden artıkları ve cüruflar ile beraber birçok nesne ele geçirildi. Bu alan çok uygun bir alan, tepenin en yüksek yeri ve rüzgarı bol olan bir alan. Dolayısıyla burada yakılacak ateş ya da fırınlar şiddetli bir şekilde ısı verebilecek pozisyonda. Dolayısıyla bunu da görmek açıkçası hedefimiz değildi ama onu da tesadüf eseri ortaya çıkarmış olduk. Onun altında da yine Asurlu tüccarlardan 500 yıl önceki müreffeh, çok zengin yapılarla bu şehrin yapıldığını biliyoruz. Oralara ineceğiz. En azından önümüzdeki dönem için hazırlık olacak. Bunlarla beraber bu seneki hedefimize ulaşmış oluyoruz. Ama Kültepe her an bir sürpriz yapar, kazı sürecinde belki daha farklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak" diye konuştu.