2023-10-09 09:48:07 Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak
Kayseri’de yapılan kazı çalışmaları duyanları resmen şaşkına çevirdi. Bütün dünyanın gözü Kayseri’ye dikildi! Kazı çalışmaları esnasında toprağın altından öyle bir şey çıktı ki… Bu bulgular resmen bölgenin tarihini değiştirecek. İşte konuya ilişkin detaylar… Kayseri’de yer alan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 75 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmişe ait izlerin arandığı bu çalışmalarda son bulgular bölgenin geçmişini çok daha gerilere götürdü. Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, duyanları şaşırtacak bulgulardan söz etti.