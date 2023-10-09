  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arabası olanlarla ilgili flaş gelişme! Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Herkese duyuruldu

Araç sahipleri dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bakalım şimdi ne olacak

Tam bir vitamin deposu! Kışın eksik etmeyin

O ilimizde yaşayanlar dikkat! Simpsonlar'dan Türkiye'yi korkutan tahmin geldi... İlki gerçekleşti, diğeri tedirgin ediyor

Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

Ve müjde verildi! Yeniden gündeme geldi: Gündemi altüst edecek transfer!

Tam 2 bin 200 yıllık! Bakın antik dönemde dükkanlar nasıl oluyormuş

Altın ve dolarla ilgili flaş gelişme! Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Herkese duyuruldu

Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Ve müjde verildi! O para hesaplara yatıyor! Mutlaka başvuru yapın
Gündem
4
Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

2023-10-09 09:48:07
Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Kayseri’de yapılan kazı çalışmaları duyanları resmen şaşkına çevirdi. Bütün dünyanın gözü Kayseri’ye dikildi! Kazı çalışmaları esnasında toprağın altından öyle bir şey çıktı ki… Bu bulgular resmen bölgenin tarihini değiştirecek. İşte konuya ilişkin detaylar… Kayseri’de yer alan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 75 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmişe ait izlerin arandığı bu çalışmalarda son bulgular bölgenin geçmişini çok daha gerilere götürdü. Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, duyanları şaşırtacak bulgulardan söz etti.

#1
Foto - Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 75 yıldır devam ediyor. 2023 yılında yapılan kazılarda ise Kültepe'nin geçmişini bin yıl daha geriye götürecek önemli veriler toplandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'yi ilk iskan eden insanların yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buraya geldiklerini gösteriyor. Fakat kazdığımız alanın altında henüz kazılmayı bekleyen en az 5 metrelik bir dolgu daha var. Bu da Kültepe'nin geçmişini en az bin yıl daha geriye götürecektir. O konuda önemli veriler topladık" dedi.

#2
Foto - Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ise insanlık tarihine ışık tutuyor. Altı bin yıllık köklü bir geçmişi olan bölgenin kazı çalışmalarına ilişkin önemli bilgilerin elde edildiğini dile getiren Kulakoğlu, "2023 yılı Kültepe kazıları temmuz ayında başladı. Havalar müsaade ettiği kadar yine Kültepe'deyiz, kazmaya devam edeceğiz. 2023 yılı aslında bizim hesapladığımız bazı hedeflerin de ötesine geçti. Bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi Kültepe'nin en eski dönemde ne zaman iskan edildiği, yani Kültepeliler burada ne zaman oturmaya başladılar. Bu konuyla ilgili olarak 2 senedir bir çalışma yürütüyoruz. Oradaki çalışmalar bize yaklaşık olarak günümüzden 6 bin sene öncesine kadar bu alanda iskan olunduğunu gösterdi. Yani Kültepe'yi ilk iskan eden insanların yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buraya geldiklerini gösteriyor. Fakat kazdığımız alanın altında henüz kazılmayı bekleyen en az 5 metrelik bir dolgu daha var. Bu da Kültepe'nin geçmişini en az bin yıl daha geriye götürecektir. O konuda önemli veriler topladık" dedi.

#3
Foto - Bütün dünyanın gözü Kayseri'de! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki... Türkiye için artık her şey bambaşka olacak

Yapılan kazılarda Asurlu tüccarlar gelmeden önce Kültepe'de kullanılan endüstriyel alanı keşfettiklerini de sözlerine ekleyen Kulakoğlu, "Bunun dışında bizim esas olarak son yıllarda ağırlık verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi; Asurlu tüccarlar Anadolu'ya gelmeden önce Kültepe'deki yaşam nasıldı ve Kültepe'nin Asurlu tüccarlar zamanında en zengin olduğu dönemdeki hayat nasıldı? Bunu araştırıyorduk. Halen bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında da ilginç bir döneme denk geldik. Yaklaşık olarak Kültepe'deki Asurlu tüccarlardan 300 yıl öncesindeki endüstriyel alanı keşfettik. Hemen hemen her odada bir fırın var, her odanın yanında potalar, maden artıkları ve cüruflar ile beraber birçok nesne ele geçirildi. Bu alan çok uygun bir alan, tepenin en yüksek yeri ve rüzgarı bol olan bir alan. Dolayısıyla burada yakılacak ateş ya da fırınlar şiddetli bir şekilde ısı verebilecek pozisyonda. Dolayısıyla bunu da görmek açıkçası hedefimiz değildi ama onu da tesadüf eseri ortaya çıkarmış olduk. Onun altında da yine Asurlu tüccarlardan 500 yıl önceki müreffeh, çok zengin yapılarla bu şehrin yapıldığını biliyoruz. Oralara ineceğiz. En azından önümüzdeki dönem için hazırlık olacak. Bunlarla beraber bu seneki hedefimize ulaşmış oluyoruz. Ama Kültepe her an bir sürpriz yapar, kazı sürecinde belki daha farklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak" diye konuştu.

İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi
Dünya

İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi

Kassam Tugayları tarafından hayatlarının şokunu yaşayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, psikolojik savaşa başladı. Havalimanlarına koşan ..
İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!
Dünya

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

İzzeddin Kassam Tugaylarının saldırıları sonucunda ölen ve cesetleri beyaz torbalara konulan İsraillilerin görüntüsü sosyal medyada gündem o..
Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti
Gündem

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Arınç meşru müda..
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için Filistin'li zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı...
İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hamas'ın silahlı kollu Kassam Tugayları'nın başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonunu değerlendirdi...
'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı
Dünya

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

İşgalci İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları, yayınladıkları video ile yeni Kamikaze İH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23