Bütün bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri arınıyor: Meğerse her yerinden şifa fışkırıyor!

BAŞ DÖNMESİNİ ÖNLER! Muşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya destekçi olur. Görme yetisini iyileştirmeye destekçi olur. KANSERDEN KORUR! İçerdiği yüksek antioksidan ölçüsünden dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan gözetmeye destekçi olur. Ayrıca her gün 7 adet harcanan muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve değişik nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü rehabilitasyon eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını ehemmiyetli miktarda azaltır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir zehirli madde atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve sütun kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.