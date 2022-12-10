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Türkiye
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Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

2022-12-10 07:05:41
Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Mehmet B. idaresindeki 06 CBP 756 plakalı otomobil, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

#2
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Araçta sıkışan sürücü Mehmet B. ile Eylül Ataman ve Çağrı Güven, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

#4
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

#5
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#6
Foto - Bursa'da feci kaza! Araba inanılmaz halde...

Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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