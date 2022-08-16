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Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

2022-08-16 09:48:10
Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Bursa'da 4 katlı tarihi ipek fabrikası alev alev yanarak kül oldu. Devasa alevler fabrikanın yanında bulunan 2 tarihi binaya daha sıçrarken yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası 3 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı tarihi ipek fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#3
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Binanın ahşap olması sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü.

#4
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Alevler şehrin her yerinden görülürken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#5
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangının büyük olması sebebiyle bölgeye AFAD, NAK, ANDA ekipleri de geldi.

#6
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Polis ekipleri çevredeki evleri tahliye ederek yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

#7
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Devasa alevler fabrikanın yanında bulunan 2 tarihi binaya daha sıçradı.

#8
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alırken alevler yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü.

#9
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Alevlerin büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

#10
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Tarihi ipekçilik fabrikasındaki yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü

#11
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangın bölgesine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Burası eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan bir bina var, tarihi bir bina. Burada olay başlıyor ve başladığında da yoğun bir şekilde diğer binalara sıçrıyor. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan tarihi binada oluşan maddi hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina. Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama şuan İl Emniyet Müdürü yardımcılarımız, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD başkanımız burada. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, başta olmak üzere 26 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle bir felaket de söz konusu olabilirdi. Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır. İlgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak belli olduktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız" dedi.

#12
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

#13
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Tarihi ipekçilik fabrikasındaki yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü

#14
Foto - Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Tarihi ipekçilik fabrikasındaki yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü

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