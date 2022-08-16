Bursa'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangın bölgesine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Burası eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan bir bina var, tarihi bir bina. Burada olay başlıyor ve başladığında da yoğun bir şekilde diğer binalara sıçrıyor. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan tarihi binada oluşan maddi hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina. Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama şuan İl Emniyet Müdürü yardımcılarımız, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD başkanımız burada. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, başta olmak üzere 26 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle bir felaket de söz konusu olabilirdi. Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır. İlgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak belli olduktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız" dedi.