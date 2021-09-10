Bursa'da akılalmaz olay! 'Vücudumda çip var, sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum'

Tedavi gördükten sonra polise ifade veren evli ve bir çocuk annesi S.H. müzisyenlik yapan eşiyle 6 yıl önce evlendiklerini söyledi. B.H. ile aralarında sorunlar yaşandığını belirten S.H., "Psikolojik rahatsızlığı olan eşimle evliliğimizin son 3 yılı sorunlu geçti. Olay günü, öğle saatlerinde beni yatak odasına kilitledi. Bir süre burada kaldım. Daha sonra eşimin annesi ile babasını cep telefonu ile aradım. Onlar, kendisini ikna edemedi. Bu sırada polise haber verildi.