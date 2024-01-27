2024-01-27 13:33:58 Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı
Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler. Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.