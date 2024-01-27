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Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

2024-01-27 13:33:58
Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler. Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.

#1
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. 

#2
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı.

#3
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü.

#4
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ise gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi. 

#5
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Alışveriş sonrası kızının yanında olmadığını fark eden anne ise kapıda bekleyen kızına kavuştu.

#6
Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

Açılışta oluşacak yoğun kalabalığı beklediklerini söyleyen mağaza sahibi Bekir Yetişen, “Çok yoğun bir şekilde halkımızın ilgi alakasını gördük. Vatandaşlarımızın katılımlarından memnunuz. 

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Foto - Bursa’da akıl almaz görüntü! Bunun için birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler! O çılgınlığın sebebi bakın ne çıktı

-Fiyatlarımızı düşük tutarak müşteri devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kalabalığın bu boyutlara ulaşacağını bekliyorduk. -Genellikle açılışlarımız bu şekilde geçer. Bu seferki açılışımızda güvenliği arttırarak müşterilerimizin mağdur olmasının önüne geçtik” dedi.

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