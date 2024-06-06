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Aktüel
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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

2024-06-06 11:55:31
Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Bursa'da 3 katlı binanın son katı alev alev yandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı

#1
Foto - Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında başladı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi

#2
Foto - Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti

#3
Foto - Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

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