Suyumuz ve toprağımızın kalitesi dünyaya mal olmuş durumda. Avrupa pazarına ulaştırdığımız armudumuzun ardından şimdi de şeftalide çok daha önemli çalışmalara zemin olacak bu gelişme için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Bizim için altın değerinde olan şeftali ve nektarinlerimiz için bu yeni gelişme bizlere de yepyeni projelerde ilham olacak” dedi. Gürsu'da 300 binden fazla ağaçta dünyanın en kaliteli şeftali ve nektarinleri yetişiyor.