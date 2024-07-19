  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Bursa Şeftalisi'ne Avrupa'dan tescil müjdesi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Sadece ülkemizin değil dünyanın en lezzetli en kaliteli ve en güzel şeftali ile nektarinlerini biz üretiyoruz. AB tescilimiz hayırlı olsun” dedi. “En verimli ve kaliteli şeftali Gürsu ovası'nda yetişiyor” Bursa şeftalisinin marka değerinin artması ve özellikle Avrupa pazarında hak ettiği şekilde pazarlanmasının önünü açacak haber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden geldi. Bursa Şeftalisi Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil aldı.

#2
Foto - Bursa Şeftalisi'ne Avrupa'dan tescil müjdesi

Kararı sevinçle karşılayan Gürsulu üreticiler ve tarım işçileri Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile beraber tarlaya girdi. Hasadın başladığı Türkiye'nin en verimli ovasında yüzler bir kere keyifle gülümsedi. “Şeftali üretimi ve kalitesi konusunda mütevazı olamayacağız. En güzeli ve özeli bizim ovamızdan çıkıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ilçesindeki üreticileri kutladı. Tarım işçilerinin emeğine dikkat çeken Başkan Işık “Şeftali ve nektarinde diğer bölgelerimize nazaran daha iddialıyız

#3
Foto - Bursa Şeftalisi'ne Avrupa'dan tescil müjdesi

Suyumuz ve toprağımızın kalitesi dünyaya mal olmuş durumda. Avrupa pazarına ulaştırdığımız armudumuzun ardından şimdi de şeftalide çok daha önemli çalışmalara zemin olacak bu gelişme için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Bizim için altın değerinde olan şeftali ve nektarinlerimiz için bu yeni gelişme bizlere de yepyeni projelerde ilham olacak” dedi. Gürsu'da 300 binden fazla ağaçta dünyanın en kaliteli şeftali ve nektarinleri yetişiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa meclisinde ilginç dakikalar! Irkçı vekil bu hareketleri beklemiyordu
Gündem

Fransa meclisinde ilginç dakikalar! Irkçı vekil bu hareketleri beklemiyordu

Fransa’da meclis başkanı seçimi ilginç anlara sahne oldu. Oy kullanan vekiller kendilerini karşılayan aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı...
Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!
Gündem

Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

CHP’li Çeşme Belediyesi, Yunan şarkıcıya konser verdirmiş, şarkıcı Türk bayrağını görünce sahneye çıkmak istememişti. Söz konusu organizasyo..
Endişeliyiz hem de çok endişeli! İngiltere yangın yerine döndü
Dünya

Endişeliyiz hem de çok endişeli! İngiltere yangın yerine döndü

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe ve..
19 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ile 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (19 Temmuz 202..
Kandilli duyurdu! Bursa'da deprem
Gündem

Kandilli duyurdu! Bursa'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Trump'ı vuran suikastçının tüyler ürperten itirafı ortaya çıktı!
Dünya

Trump'ı vuran suikastçının tüyler ürperten itirafı ortaya çıktı!

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un internette bir oyun platformuna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23