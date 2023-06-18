Buraya stresli girmek yasak

Ziyaretçilerden Elif Kaplan ise, “Çorlu’dan geliyorum. Her sene geliyoruz. Burası cennet gibi. Bütün misafirlerimi getiriyorum. İlk uğrak durağımız burası. Gerçekten çalışan insanlara da, yorulan anne ve babalara da bir terapi gibi geliyor. Çok mutluyuz. Trakya’da böyle yerlerin olması. İnşallah sayıları daha da artar” diye konuştu.