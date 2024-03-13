Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar, huzurla alışveriş yapıyor. 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu pazarda vatandaşlar, sakin bir ortamda alışverişlerini yapıyor. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Türkiye'nin en sessiz ve en modern pazar yeri olan Nevşehir kapalı pazar yerinde pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Pazar yerinde bağıran esnaflar olmadığından dolayı esnaf da müşteri de memnun. Nevşehir kapalı pazar yerine gelen vatandaşlarımız gürültü kirliliğinden uzak her hafta keyifle alışveriş yapıyor" dedi.