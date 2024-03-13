  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den dünyayı sarsan açıklama: Türkiye'de anlaşmaya yakındık, o isim vazgeçirdi

İftar sofralarının vazgeçilmezi! Fiyatı cep yakıyor

A101 Hadi uygulaması sunduğu bütçe dostu fırsatlarla kullanıcıların ilgi odağı oldu!

İsmail Kartal şaşırtmaya devam ediyor! Mert Hakan işleri karıştırdı! O mevkinin yeni sahipleri artık…

İkinci el araç fiyatlarında son durum ne? İnecek mi çıkacak mı? Vatandaş sorguluyor!

Geleceği artık ‘yok artık’ dedirtti! Sallayacak gelişmeyi duyurdu: Herkes derin bir oh çekti artık…

Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Tüm dünyada ve Türkiye’de satışa sunuldu! Dünya devi PAMP ilk kez bir Türk firma için üretim yaptı!

Galatasaray şaşırtmaya devam ediyor! O oyuncu ile ilgili olay itiraf! İlk kez duyacaksınız…

Apar topar o ile gidildi! Büyük bir doğalgaz müjdesi gelmek üzere, uzmanlar kesin çıkacağına inanıyor
Yaşam
4
Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

2024-03-13 12:12:34
Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Nevşehir’de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde bu durum hem hem esnafı hem de alışverişe gelen müşterileri memnun ediyor.

#1
Foto - Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar, huzurla alışveriş yapıyor. 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu pazarda vatandaşlar, sakin bir ortamda alışverişlerini yapıyor. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Türkiye'nin en sessiz ve en modern pazar yeri olan Nevşehir kapalı pazar yerinde pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Pazar yerinde bağıran esnaflar olmadığından dolayı esnaf da müşteri de memnun. Nevşehir kapalı pazar yerine gelen vatandaşlarımız gürültü kirliliğinden uzak her hafta keyifle alışveriş yapıyor" dedi.

#2
Foto - Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Yaklaşık 10 yıl önce uygulamanın hayata geçtiğini söyleyen Özmen, “Bu pazar sayesinde market ve alışveriş merkezleri ile rekabet edebilir duruma geldik. Kapalı pazar yerimizde yaklaşık 300 tezgah bulunuyor. Her tezgahta da ortalama 3 kişi çalıştığına göre pazar yerimizde yaklaşık bin çalışanımız var. Ayrıca alışverişe gelen binlerce müşterimiz var. Geçmiş yıllarda böyle bir pazarda konuştuğumuzu duymak mümkün değildi. Şimdi herkes konuştuğunu rahatlıkla duyabiliyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Pazarcı esnafı Cüneyt Yüksel ise, “12 yıldır pazarcılık yapmaktayım. Odamızın aldığı karar doğrultusunda bağırmak, çağırmak yasak olduğu için nezih bir ortamda müşterilerimize satış yapmaktayız” şeklinde konuştu.

NOW TV'de MED Yapım ortaklığıyla ahlaksızlığın zirvesi! RTÜK uyuma...
Medya

NOW TV'de MED Yapım ortaklığıyla ahlaksızlığın zirvesi! RTÜK uyuma...

MED Yapım, NOW TV'de yayınlanan rezil bir diziye daha imza attı.
Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!
Siyaset

Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile tribünde fotoğraf çektiren DEM Parti Batman adayı Mehdi Öztü..
Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı
Siyaset

Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum karşısında kaybetme korkusuyla iyice paniğe kapılan kibir abidesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İm..
40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı
Gündem

40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullan..
‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’
Gündem

‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’

İBB Başkanı İmamoğlu’nun arazisini gasbettiğini öne süren Kenan Balcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötül..
4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor
Dünya

4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması’na ait dört gemi, ABD’nin Virginia eyaletinden insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması iç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23