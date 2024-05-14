Burası müze değil bakkal

Her gün iş yerini sabah 08.00'de açtığını ve boş zamanlarını iş yerinde temizlik yaparak geçirdiğini söyleyen Çelik, "İşimden memnunum. Zaman öyle gelip geçti ki anlamadım. Düzenli ve prensipli bir şekilde sürdürdüğüm mesleğimde müşterilerim de memnun. Önemli olan topluma ve müşterilere güven vermektir. Şükür bu güveni de sağlamışız çok şükür" dedi.