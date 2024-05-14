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Yaşam
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Burası müze değil bakkal

2024-05-14 15:30:34
Burası müze değil bakkal

Ardahan'da 56 yıldır bakkallık yapan Cengiz Çelik'in dükkanı düzeni sebebiyle adeta müzeyi andırıyor.

#1
Foto - Burası müze değil bakkal

1968 yılında bakkal dükkânını açan Cengiz Çelik (74), aynı yıl ticaret odasına kaydını yaptırarak o günden bugüne mesleğini devam ettiriyor. Yarım asır önce açtığı dükkanını o günden bu yana sürdüren Çelik, 56 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

#2
Foto - Burası müze değil bakkal

Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen bakkal dükkanını açık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto - Burası müze değil bakkal

Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, 1968 yılında başladığı meslek hayatını severek yaptığını ve bunun için bugüne kadar geldiğini söyledi. Çelik, "Büyük marketler işlerimizi olumsuz etkiliyor. Fakat buna rağmen kanaat ediyoruz. Rızkı veren Yüce Allah ve hayatımızda endişemiz yok, mutluyum" dedi.

#4
Foto - Burası müze değil bakkal

Her gün iş yerini sabah 08.00'de açtığını ve boş zamanlarını iş yerinde temizlik yaparak geçirdiğini söyleyen Çelik, "İşimden memnunum. Zaman öyle gelip geçti ki anlamadım. Düzenli ve prensipli bir şekilde sürdürdüğüm mesleğimde müşterilerim de memnun. Önemli olan topluma ve müşterilere güven vermektir. Şükür bu güveni de sağlamışız çok şükür" dedi.

#5
Foto - Burası müze değil bakkal

Bakkal dükkanındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik son olarak, "Bu bir iş ahlakı ve işine saygı anlamına geliyor" dedi.

#6
Foto - Burası müze değil bakkal

#7
Foto - Burası müze değil bakkal

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