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Yaşam
8
Burası Maldivler değil Türkiye

2024-04-23 17:53:40
Burası Maldivler değil Türkiye

Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan adalar Maldivler’i andıran manzarasıyla hayran bırakıyor.

#1
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alan Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, bahar aylarında suyun daha da yükselmesi nedeniyle adalara dönüşüyor. Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.

#2
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Fırat üzerinde inşa edilen Atatürk Barajı'nda 13 Ocak 1990'dan itibaren su tutulmasıyla Atatürk Baraj Gölü oluştu.

#3
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alan göl, 817 km2'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölüdür.

#4
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Gölün uzuluğu 180 km, toplam su hacmi 48,5 milyar m3'tür.

#5
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Göldeki en yüksek su kotu 542 metredir. Baraj gölü bölgenin iklim ve bitki örtüsünde değişikliklere neden olmuştur.

#6
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

Baraj gölünün suyunun Urfa Tüneli ile taşınmasıyla Harran Ovası'nda yaklaşık 900.000 hektarlık alan sulanmaktadır.

#7
Foto - Burası Maldivler değil Türkiye

2014'te tamamlanan Suruç Tüneli ile baraj gölünün suyu ile Suruç Ovası'nda sulama yapılmaktadır. Bozova ilçesinde sulu tarım alanlarındaki artış, pamuk üretimine olanak tanımıştır. Ayrıca baraj gölünün suyundan Şanlıurfa'ya içme ve kullanma suyu sağlanmaktadır.

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