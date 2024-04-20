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Eğitim
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Burası fabrika değil lise!

2024-04-20 22:23:52
Burası fabrika değil lise!

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 10 günde 40 ton dezenfektan üretiyor.

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Foto - Burası fabrika değil lise!

950 öğrencisi olan Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 100 personel kadrosuyla geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi süreci ve sonrasında 11 ilde meydana gelen depremde üretime sunduğu katkıyla bacasız fabrika görevini görüyor.

#2
Foto - Burası fabrika değil lise!

Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen 'Engelsiz Onarım Merkezi' projesi, şehirde yaşayan ve araçları bozulan engelli vatandaşlara da ücretsiz katkı sağlıyor. Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek istediklerini ve eğitim sürecini önemsediklerini ifade eden Okul İdarecisi Turan Altıok; okulun öğrenci sayısı ve personelinin kalifiye olmasının ciddi avantaj sağladığını söyledi.

#3
Foto - Burası fabrika değil lise!

Altıok açıklamasında; "Kırşehir'de, 950 öğrenci ve 100 personelle sekiz alanda Kırşehir, bölge geneli ve ülkemizdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için çaba yürütüyoruz" dedi. Mesleki ve teknik eğitimin pandemi ve deprem süreçleriyle önem kazandığını aktaran Aktıok; "Mesleki ve teknik eğitimin olmazsa olmaz olduğunu okul olarak ispatladık. Engelsiz Bakım Onarım Merkezi desteğiyle Kırşehir'de bulunan engelli bireylerin engellerini aşmak amacıyla bakım, tamir ve onarım desteğini ücretsiz sunuyoruz" diye konuştu.

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Foto - Burası fabrika değil lise!

Okul öğrencileri Fethi Enes Özdil ve Hüseyin Mısır ise mesleki ve teknik eğitimin önemine inandıklarını ve insanlara yardımcı olmanın da kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Şehirde bacasız fabrika görevi gören okul; 10 günde 40 ton yüzey dezenfekte ürünü üretiminin yanı sıra hala üretimini sürdürdüğü temizlik ürünlerini yerel esnafa da satışını sürdürerek öğrencilerin eğitim alırken para kazanmasına da destek sunuyor.

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