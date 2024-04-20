Burası fabrika değil lise!

Altıok açıklamasında; "Kırşehir'de, 950 öğrenci ve 100 personelle sekiz alanda Kırşehir, bölge geneli ve ülkemizdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için çaba yürütüyoruz" dedi. Mesleki ve teknik eğitimin pandemi ve deprem süreçleriyle önem kazandığını aktaran Aktıok; "Mesleki ve teknik eğitimin olmazsa olmaz olduğunu okul olarak ispatladık. Engelsiz Bakım Onarım Merkezi desteğiyle Kırşehir'de bulunan engelli bireylerin engellerini aşmak amacıyla bakım, tamir ve onarım desteğini ücretsiz sunuyoruz" diye konuştu.