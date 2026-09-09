Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi
Ankara’da üst düzey isimlerin telefonlarına yönelik casus yazılım alarmı gündeme geldi. Apple’ın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 110 ülkedeki kullanıcılara gönderdiği güvenlik uyarıları kapsamında, en az 3 Türk bakanın telefonlarının hedef alınmış olabileceği bildirildi. Uyarının ardından Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçerken, bir Türk yetkili sızma girişiminin başarısız olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.