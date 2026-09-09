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Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

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Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

Ankara’da üst düzey isimlerin telefonlarına yönelik casus yazılım alarmı gündeme geldi. Apple’ın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 110 ülkedeki kullanıcılara gönderdiği güvenlik uyarıları kapsamında, en az 3 Türk bakanın telefonlarının hedef alınmış olabileceği bildirildi. Uyarının ardından Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçerken, bir Türk yetkili sızma girişiminin başarısız olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

Apple'ın, Türkiye'den en az 3 bakanın telefonunun casus yazılımla hedef alınmış olabileceğine ilişkin bildirim gönderdiği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan bir Türk yetkili, saldırı girişiminin başarısız olduğunu belirtirken, telefonların değiştirildiğini ve ek güvenlik önlemleri alındığını söyledi. Apple, Türkiye'de en az üç bakanın cep telefonuna yönelik casus yazılım saldırısı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

TELEFONLAR DEĞİŞTİRİLDİ: Apple'ın geçtiğimiz ay aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki kullanıcılara gönderdiği geniş çaplı güvenlik uyarıları kapsamında, Türk bakanların da hedef alındığı ortaya çıktı. Apple'ın "paralı casus yazılım" ile saldırıya uğranıldığı yönündeki bildiriminin ardından Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti. Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun aktardığına göre, bir Türk yetkili bilgisayar korsanlarının sızma girişimlerinin başarısız olduğuna inandıklarını belirtti.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

Güvenlik gerekçesiyle isimleri gizli tutulan bakanların hassas verilerini korumak amacıyla telefonları yenileriyle değiştirilerek incelemeye alındı, üst düzey güvenlikli cihazlar ve özel şifreli uygulamalar devreye sokuldu.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene ihtiyaç yok, hepimiz her an tetikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

YAZILIMIN TÜRÜ VE FAİLLER BELİRSİZ: Son saldırıda hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz netlik kazanmadı. Ankara'daki kaynaklar, olayın arkasında çeşitli siyasi veya ekonomik çıkar gruplarının bulunabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar ise faillerin kesin olarak tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. iPhone'un işletim sistemini (iOS) güncellemenin saldırıya dair dijital kanıtları silebilmesi ve geriye kalan izlerin saldırının asıl kaynağını yansıtmayan farklı ülke IP adreslerini işaret etmesi, soruşturmanın teknik zorlukları arasında gösteriliyor.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

2021'DEKİ PEGASUS SALDIRILARI AKILLARA GELDİ: Söz konusu siber saldırı, Türkiye'de yetkililere yönelik ilk girişim değil. 2021 yılında da Türk yetkililer, İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı ile hedef alınmıştı.

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Foto - Ankara’da casus yazılım alarmı: 3 bakanın telefonuna sızma girişimi

O dönem Paris merkezli sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories'in yayımladığı rapora göre, 2016 yılından itibaren dünya genelinde 50 binden fazla numara potansiyel siber korsanlık hedefi olarak belirlenmiş, yaşanan ifşaların ardından Türk yetkililer cihazlarını ve telefon numaralarını değiştirmişti.

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