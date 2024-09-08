Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Mühendisi ve İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası Sulak Alanı hakkında bilgi verdi. Aslanapa, "Burası, halkımız arasında 'İzmir Kuş Cenneti' olarak bilinir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizdeki korunan alanlardan biri. Farklı koruma statüleri var.