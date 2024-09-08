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Kültür Sanat
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Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

2024-09-08 09:24:05
Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

300 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası bu sene ziyaretçi akınına uğradı.

#1
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

İzmir'de doğal güzelliği ile dikkat çeken, flamingoların üreme sahalarından Gediz Deltası'na yılın ilk 8 ayında 20 bin ziyaretçi geldi.

#2
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce farklı kuş türünün tespit edildiği Gediz Deltası'nda, kuşlar güzel görüntüler oluşturuyor.

#3
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Mühendisi ve İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası Sulak Alanı hakkında bilgi verdi. Aslanapa, "Burası, halkımız arasında 'İzmir Kuş Cenneti' olarak bilinir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizdeki korunan alanlardan biri. Farklı koruma statüleri var.

#4
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Örneğin burası, Ramsar alanı. Uluslararası önemi sahip bir sulak alan. Yine yaban hayatı geliştirme sahası. Ayrıca burası 1'inci derece doğal SİT alanı ve 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Burada tespit edilmiş 300 tür kuş bulunuyor. Sadece kuşlar değil; memeli hayvanlar, sürüngenler, amfibiler, tatlı tuzları, susuz balıkları da burada bulunmaktadır" dedi.

#5
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Gediz Deltası Sulak Alanı'nın haftanın 7 gün ziyarete açık bir yer olduğunu vurgulayan Aslanapa, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde araçlarını otoparka bırakıp, içeriye yaya veya bisikletle giriş yapıyorlar. Giriş ücretsizdir. Doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, kısmen de piknik yaparak bol oksijenli temiz bir havada vakitlerini geçiriyorlar. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz oldu" dedi.

#6
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Eylül ayı itibarıyla Gediz Deltası Sulak Alanı'ndaki kuş hareketliliği hakkında konuşan Aslanapa, "Yaz göçmenleri gidiyor. Kış göçmenleri geliyor. Flamingo üreme adasında yumurtadan çıkan flamingolar uçmayı öğrendi.

#7
Foto - Burası 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Buradan Tuz Gölü'ne gidip gelebiliyorlar. Ayrıca Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, İsrail, Akdeniz kıyısındaki ülkelere de gidebiliyorlar. Kış göçmenleri ise buraya Avrupa'dan geliyor. Özellikle Avrupa'da hava çok soğuk olursa, alanımıza çok fazla tür ve sayıda kuş geliyor" diye konuştu.

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