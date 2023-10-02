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Kültür Sanat
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Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

2023-10-02 17:42:36
Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Sivas'ta açık hava müzesini andıran kent meydanı FPV dron ile görüntülendi.

#1
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran ve adeta açık hava müzesini andıran Sivas'ın tarihi kent meydanı, FPV dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Kent meydanındaki Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Cami ile tarihi valilik ve jandarma binaları, FPV dron ile kaydedildi.

#3
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Özellikle yaz döneminde ziyaretçi akınına uğrayan, açık hava müzesini andıran kent meydanındaki tarihi eserler, yüzyıllardır ayakta kalmasıyla dikkati çekiyor.

#4
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte, 1892 yılında inşa edilen, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi, kent meydanındaki önemli eserler arasında yer alıyor.

#5
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Tarihi meydandaki Buruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında bulunuyor.

#6
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla inşa edildi. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip olma özelliğini taşıyor.

#7
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Şehirdeki en önemli Selçuklu eserleri arasında yer alan Çifte Minareli Medrese de dikkati çeken eserler arasında yer alıyor. Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan, medresenin, İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırıldığı anlaşılıyor.

#8
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Yapının günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi olarak dikkati çekiyor. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü olarak biliniyor.

#9
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Çifte Minareli Medrese'nin karşısındaki, Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1217 yılında yaptırılan Şifahiye Medresesi, Anadolu Selçuklu tıp okullarının ve hastanelerinin en eskisi olarak dikkati çekiyor.

#10
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Şifahiye Medresesi de Selçuklu Dönemi'nde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olarak biliniyor.

#11
Foto - Buram buram tarih kokan şehir: Sivas

Yine kent meydanında bulunan Kale Camisi ile tarihi valilik ve jandarma binaları, şehrin geçmişine ışık tutan önemli eserler arasında yer alıyor.

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