2024-03-02 21:27:41 Buram buram tarih kokan kent: Adıyaman
Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman adeta bir açık hava müzesi...
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Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman adeta bir açık hava müzesi...
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da, tarihe ışık tutan Nemrut Dağı Ören Yeri, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent ören yeri, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.
Cendere çayı üzerinde yer alan ve dünyanın hala kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak anılan tarihi Cendere Köprüsü, Eskikale olarak bilinen antik yerleşim bölgesinde yer alıyor.
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