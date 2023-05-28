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Spor
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Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

2023-05-28 08:00:19
Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da beklediği başarıları yakalayamayan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıralara taşıyamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyuran tecrübeli forvetin geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyordu. Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönme kararı aldı ve yeni sezondaki takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında Fransız ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

#2
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.

#3
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

"SİZİN İÇİN OYNAMAK ŞEREFTİ" Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Birkaç gün sonra Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

#5
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

BİR AYRILIK AÇIKLAMASI DAHA Buna karşın Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'dan kesin olarak ayrılacağını duyurmuştu.

#6
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Tecrübeli forvet açıklamasında, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

LILLE TARAFTARLARINI SELAMLADI Başarılı futbolcu geçen hafta Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği maça konuk olmuş ve karşılaşmanın sembolü başlama vuruşunu yaparak taraftarları selamlamıştı.

#8
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Bu gelişmelerin ardından Burak Yılmaz'ın yeni sezonda formasını giyeceği takım ise belli oldu...

#9
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Fortuna Sittard'a veda eden oyuncunun profesyonel futbol kariyerini noktalayıp Beşiktaş teknik heyetine katılacağı iddia edilmişti.

#10
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Ancak 37 yaşındaki futbolcunun futbol oynamaya devam edeceği ve kariyerini Türkiye'de sürdüreceği belirtildi.

#11
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

YENİ TAKIMI... TFF 1. Lig'de play-off yarı finaline kalan Eyüpspor'un, Burak Yılmaz'ın gelecek sezon formasını giyeceği takım olduğu ifade edildi.

#12
Foto - Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Tecrübeli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

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