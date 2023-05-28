Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da beklediği başarıları yakalayamayan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıralara taşıyamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyuran tecrübeli forvetin geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyordu. Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönme kararı aldı ve yeni sezondaki takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...