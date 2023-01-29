Burada herkes kitap okuyor! O ilimizde kütüphane okuyucuları şehrin nüfusunu aştı

Kütüphaneyi küçük yaşlardan beri kullandığını belirten Nuri Çelebi(52), "Kütüphanenin verdiği imkânlardan çok memnunum. Küçük yaşlardan beri geliyorum kütüphaneye, gayet nezih bir ortam. Öğrenciler de kalabalık, bu öğrencilerin geleceklerine hazırlanması konusunda kütüphanenin verdiği imkânlar gerçekten çok büyük. Onların yanında kendimi geç hissediyorum, her ne kadar yaşım 52 olsa da okudukça açılıyorum. Ülkemizde okuma oranı çok düşük, insanların kütüphanelere gelmesi, kitapları okuması araştırması lazım. Kişisel gelişim olarak da çok önemli bir şey" dedi. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede olan Ayancık ilçesinden fırsat buldukça geldiğini söyleyen Ümit Üstünbaş, "Bana iyi geliyor sabah ve gün batarken burada olmak. Konfor ve sunduğu imkanları bakımından gayet güzel" diye konuştu.