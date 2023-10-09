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Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

2023-10-09 10:06:40
Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

Şimdiye kadar yediniz tüm kekleri unutun. Bu keki tüketen hem cin gibi görüyor hem de bütün vitamin depolarını dolduruyor. Çay ve kahvelerin yanına çok yakışan bu kek tarifini deneyen bağımlısı oluyor. İşte komşu çatlatan kek tarifi… Davetsiz misafirlere ya da canınız kek çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir kek tarifi ile geldik. Hem evde bulunan malzemelerin kolaylığı hem de sağlıklı besinlerin birleşimi ile elde edilen bu kek içerisinde bol miktarda A vitamini bulunduruyor. Bunun yanı sıra lif, potasyumu antioksidanlar açısından oldukça zengin olan havuçlu kek sağlıklı bir alternatif sunuyor. Hem doyurucu olması hem de lezzeti ile herkesi hayran bırakan havuçlu kek A vitamini açısından da çok zengindir. İşte komşu çatlatan kek tarifi…

#1
Foto - Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

HAVUÇLU ISLAK KEK TARİFİ Malzemeler • 3 adet büyük havuç (rendelenmiş) • 1 su bardağı sıvı yağ (örneğin, ayçiçek yağı veya mısır yağı) • 4 adet yumurta • 2 su bardağı toz şeker • 2 su bardağı un • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu • 1 tatlı kaşığı karbonat • 1 tatlı kaşığı tarçın • Yarım çay kaşığı tuz • 1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı) • 1 çay bardağı kuru üzüm veya kuru kayısı (isteğe bağlı)

#2
Foto - Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR? • Öncelikle fırınınızı 180 dereceye ayarlayarak ısıtınız. • Bu sırada kek kalıbınızı yağlayıp ya da yağlı kağıt serili kek kalıbınızı hazırlayıp bir kenarda bekletiniz. • Havuçları ince ince rendeleyerek bir kenara koyunuz. • Yumurtaları geniş bir kap içerisine kırdıktan sonra üzerine toz şeker ekleyip iyice çırpınız. • Köpük kıvamına gelen yumurtaların içerisine sıvı yağ ekleyerek karıştırınız. • Daha sonra un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın. Bu kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. • Rendelediğiniz havuçları ceviz, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. • Bu malzemeleri karışım içerisine ekleyerek homojen bir şekilde dağılmasını sağlayınız. • Hazırladığınız karışımı yağlanan veya yağlı kağıtla kaplanan kek kalıbının içerisine dökünüz. • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriniz. • Üzeri kızaran keki bir kürdan yardımıyla kontrol ediniz. Kekin içerisinde batırdınız kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. • Fırından çıkardığınız keki bir süre oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıbı ters çevirerek keki çıkarınız. • Biraz da bu şekilde soğumasını bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

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