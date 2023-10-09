Bunu yiyen cin gibi olacak! Bütün vitamin depolarınız dolacak! Demir gibi, zıpkın gibi, fişek gibi yapıyor

Şimdiye kadar yediniz tüm kekleri unutun. Bu keki tüketen hem cin gibi görüyor hem de bütün vitamin depolarını dolduruyor. Çay ve kahvelerin yanına çok yakışan bu kek tarifini deneyen bağımlısı oluyor. İşte komşu çatlatan kek tarifi… Davetsiz misafirlere ya da canınız kek çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir kek tarifi ile geldik. Hem evde bulunan malzemelerin kolaylığı hem de sağlıklı besinlerin birleşimi ile elde edilen bu kek içerisinde bol miktarda A vitamini bulunduruyor. Bunun yanı sıra lif, potasyumu antioksidanlar açısından oldukça zengin olan havuçlu kek sağlıklı bir alternatif sunuyor. Hem doyurucu olması hem de lezzeti ile herkesi hayran bırakan havuçlu kek A vitamini açısından da çok zengindir. İşte komşu çatlatan kek tarifi…