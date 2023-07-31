Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Kricheli, "Hem hesabın e-posta adresine hem de varsa kurtarma e-postasına, silme işlemine kadar geçen aylarda birden fazla bildirim göndereceğiz" dedi. Google'ın aktif olmayan hesaplar konusundaki politikasının güvenlik gerekçeleri sizi şaşırtabilir. Şirket, uzun süre kullanılmayan hesapların parolalarının başka hesaplarda yeniden kullanılma ihtimali nedeniyle tehlike ihtimalinin daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, daha eski, unutulmuş hesapların iki faktörlü kimlik doğrulama kullanma ihtimali daha düşük. Kricheli, "Analizlerimiz, terk edilmiş hesapların 2 adımlı doğrulamaya sahip olma ihtimalinin aktif hesaplara göre en az 10 kat daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi.