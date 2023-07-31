Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Yalnızca bir Gmail veya Google Fotoğraflar hesabınız varsa ve bunu son iki yıl içinde kullandıysanız, cevap basit; hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yedekleme veya arşiv olarak kullanılmış olabilecek ve iki yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan birden fazla hesabınız varsa, en az iki yılda bir oturum açarak ve ardından aşağıdakilerden birini yaparak hesapları silinme ihtimaline karşı koruyabilirsiniz: