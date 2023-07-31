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Teknoloji-Bilişim
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Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

2023-07-31 14:21:08
Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Google, Aralık ayından itibaren aktif olmayan hesapların güvenlik gerekçesiyle silineceğini açıkladı.

#1
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Teknoloji devi Google, dünyanın dört bir yanında milyarlarca kullanıcıya sahip. Son verilere göre,1,8 milyar aktif Gmail kullanıcısı bulunuyor. Google Fotoğraflar hizmetini aktif olarak kullanan kişi sayısının ise tahminen 2 milyar olduğu düşünülüyor. Google, Gmail ve Fotoğraflar platformlarında aktif olmayan kişilerin hesaplarının silineceği konusunda uyardı. Mayıs ayında şirket, aktif hesapların silineceğine ve kullanıcıların söz konusu hesaplarındaki içeriklerine bir daha erişemeyeceklerine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şimdi ise Google, yeniden kullanıcılarına bir uyarı gönderdi ve durumu hatırlattı.

#2
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Şirketin ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ruth Kricheli, aktif olmayan hesaplar için başlattığı politikasında bir değişiklik yaptı ve yeni açıklamaya göre, 'en az iki yıldır' kullanılmayan veya oturum açılmayan hesaplar için geçerli olduğunu belirtti.

#3
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Hangi hesaplar silinecek? Kricheli, Aralık ayında başlayan hesap ve içerik silme işleminin "yavaş ve dikkatli bir şekilde, bol miktarda bildirimde bulunarak" uygulanacağını vurguladı. Örneğin, hedeflenecek ilk hesapların, oluşturulan ancak bir daha asla kullanılmayan hesaplar olacağını aktardı. İkinci etapta, kullanıcılar hesapları ve onlarla birlikte Gmail ve Google Fotoğraflar içeriğini silme işlemi konusunda bilgilendirilecek.

#4
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Kricheli, "Hem hesabın e-posta adresine hem de varsa kurtarma e-postasına, silme işlemine kadar geçen aylarda birden fazla bildirim göndereceğiz" dedi. Google'ın aktif olmayan hesaplar konusundaki politikasının güvenlik gerekçeleri sizi şaşırtabilir. Şirket, uzun süre kullanılmayan hesapların parolalarının başka hesaplarda yeniden kullanılma ihtimali nedeniyle tehlike ihtimalinin daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, daha eski, unutulmuş hesapların iki faktörlü kimlik doğrulama kullanma ihtimali daha düşük. Kricheli, "Analizlerimiz, terk edilmiş hesapların 2 adımlı doğrulamaya sahip olma ihtimalinin aktif hesaplara göre en az 10 kat daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

#5
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

Yalnızca bir Gmail veya Google Fotoğraflar hesabınız varsa ve bunu son iki yıl içinde kullandıysanız, cevap basit; hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yedekleme veya arşiv olarak kullanılmış olabilecek ve iki yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan birden fazla hesabınız varsa, en az iki yılda bir oturum açarak ve ardından aşağıdakilerden birini yaparak hesapları silinme ihtimaline karşı koruyabilirsiniz:

#6
Foto - Bunu yapmayan yandı! Tüm mailler ve fotoğraflarınız uçabilir

-Hesapta oturum açın, -Gmail'de bir e-posta okuyun ve e-posta gönderin, -Google'da arama yapın, -Google Drive'ı kullanın, -YouTube'da bir video izleyin, -Google Play Store'dan bir uygulama indirin. Bu işlemlerden herhangi biri, Google hesabınızın silinmesini önlemek ve Gmail ve Google Fotoğraflar ile sakladığınız içerikleri korumak için yeterli olacaktır. (Kaynak: Forbes - Derleyen: Türkiye Gazetesi)

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