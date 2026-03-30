İsrail füzelerle vuruldu: Saldırıyı yapan bu kez İran değil
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail'in alçak saldırıları sonrası Hayva ve Tel Aviv'in kuzeyindeki askeri üsler füzelerle vuruldu. Saldırıyı üstlenen grup dikkat çekti.

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti ile başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki askeri noktalara saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik saldırıların sürdüğü ve gün içinde 13 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Aviv'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Gilot Askeri Üssü'nün çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi. Hayfa kentindeki deniz üssüne de füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula, Avivim, Kiryat Şimona, Malikiye, Dovev ve Shomera yerleşimleri ile Mishmar Carmel hava savunma sisteminin de hedef alındığı belirtildi. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Gacar bölgesine de roketli saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca, Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdüren İsrail askerleriyle çatışmaların devam ettiği, Hiyam ve Adise beldelerinde İsrail birliklerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

