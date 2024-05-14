Bunu nasıl yapabildiler! Tarihi mağaraları bu hale getirdiler

İlk defa İnceğiz mağaralarına ziyarete geldiğini ifade eden Ersin Şimşek, “Kemal Sunal’ın bir filmi vardı. Ben de onu gördüm öyle ziyarete geldim. İçeri girdiğimde duvarlarda uygunsuz yazılar ile karşılaştım. Tarihi eserlerin bu şekilde yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Neden böyle şeyler yapıyorlar? Bu insanlar ellerinde boya kalemi ile mi geziyor? Anlamış değilim. Kalp de çizmişler isimler de yazmışlar, buraya isim yazdığı zaman ne olacak? Ne düşünce ile yazdıklarını anlamıyorum. Duvarlar hep siyah ateş yakılmış bunları doğru bulmuyoruz. Bir güvenlik görevlisi olsa en azından daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.