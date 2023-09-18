Bunu duyunca çok şaşıracaksınız! Bakın 'Pabucu dama atılmak' deyiminin aslı neymiş

Ahi sözcüğü aki kökünden gelmektedir. Aki sözcüğü de, eski Türkçe’de eli açık anlamına gelmektedir. Ahilik kavramı çok geniş ve tarihi geçmişi olan bir kavramdır. Yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Yani; Türk tarihi kadar eskidir. Ahilik birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsurdur. Ahilik; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik, zengin - fakir ayırımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahi; huyları güzel olan, zekatını veren, anne ve babasına, ihsanda ve itaatte bulunan, komşusunu ağırlayan, eline geçeni veren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, sırları saklayan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, yalanı ve riyayı atan, helal kazancı gözeten, haramı bırakan, halka ihsan eden, kötülük edene dahi iyilik eden, yakınlarını dolaşıp, hastayı ziyaret edip, halini hatırını soran kişidir" dedi.