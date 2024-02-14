Bunu diyen öğretmen, eli öpüleceğine, veli tarafından darp edildi! Millet gerçekten kafayı yemiş

￼Eşinden ayrı olduğu öne sürülen anneyi okul müdürü sakinleştirirken, öğretmenin yüzünden ve elinden yaralandığı kaydedildi. Hastaneye giden öğretmenin darp raporu aldığı, polis merkezine götürülen Y.P.'nin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, "Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Pazartesi günü bahçesinde bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi maalesef okul içerisinde bir öğretmenimize saldırıda bulundu. Meslektaşımıza ve mesai arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz. Okullara giriş çıkışın da, iş takibinin de, problem çözmenin de bir yolu, adabı vardır. Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, umudunu temsil ederler. Şiddet ve eğitim doğaları gereği asla yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır ve öyle de olmalıdır" ifadelerini kullandı.