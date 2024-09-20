Bunu daha önce hiç duydunuz mu? Sabun icat edilmeden önce ne kullanılıyordu?

Bu sabun benzeri maddelerin çoğu insan vücudundan ziyade tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılıyordu. Rasmussen, bunun aslında bir temizlik meselesi olmaktan çok endüstriyel bir süreç olduğunu açıklıyor. Tarihçiler sabunla düzenli banyo yapmanın ne zaman yaygınlaştığından emin değiller, ancak Ridner’a göre Batı toplumlarında bu muhtemelen çok daha sonraya, muhtemelen 1800’lerin başı ila ortasına kadar gerçekleşmemişti. Ridner, bunun nedeninin bir dizi faktörün bir araya gelmesi olduğunu belirtiyor. Bu nedenlerden ilki, ucuz yağların daha yaygın bir şekilde bulunabilir hale gelmesiydi. Ardından, Sanayi Devrimi sabun üretimini evlerden fabrikalara taşıdı. Şehir plancıları ve sosyal reformcular da göçmen topluluklarında temizliği iyileştirmeye odaklanmaya başladılar ve bu da değişimi kolaylaştırdı. Ayrıca, İç Savaş ve Kırım Savaşları hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde sterilizasyona daha fazla vurgu yaptı. Ridner, tüm bu faktörlerin bir araya gelerek sabun için kitlesel bir pazar yarattığını ve ABD’deki Procter & Gamble gibi şirketlerin bundan faydalanmaya başladığını belirtiyor. Kaynak: arkeofili.com