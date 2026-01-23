Bunları kullananların kafaları rahat! İşte sanayinin yolunu unutturan 8 motor
Otomotiv dünyasında sağlamlıkları ve düşük arıza oranlarıyla efsaneleşmiş 8 motor tipi, sanayi masraflarından kaçınmak isteyen sürücülerin radarına girdi. Listede Toyota’dan Mercedes’e, Renault’dan Honda’ya kadar farklı markaların hem benzinli hem de dizel seçenekleri yer alırken, bu motorların ortak özelliğinin zincirli zamanlama sistemleri ve sağlam blok yapıları olduğu vurgulandı. Uzmanlar, düzenli bakımları yapıldığı takdirde bu motorların sahiplerine "sanayi yolunu unutturacak" kadar uzun bir kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.