SON DAKİKA
11
Yeniakit Publisher
Bunları kullananların kafaları rahat! İşte sanayinin yolunu unutturan 8 motor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunları kullananların kafaları rahat! İşte sanayinin yolunu unutturan 8 motor

Otomotiv dünyasında sağlamlıkları ve düşük arıza oranlarıyla efsaneleşmiş 8 motor tipi, sanayi masraflarından kaçınmak isteyen sürücülerin radarına girdi. Listede Toyota’dan Mercedes’e, Renault’dan Honda’ya kadar farklı markaların hem benzinli hem de dizel seçenekleri yer alırken, bu motorların ortak özelliğinin zincirli zamanlama sistemleri ve sağlam blok yapıları olduğu vurgulandı. Uzmanlar, düzenli bakımları yapıldığı takdirde bu motorların sahiplerine "sanayi yolunu unutturacak" kadar uzun bir kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

#1
Otomotiv dünyasında uzun ömürlülükleriyle öne çıkan bazı motorlar, kullanıcılarına adeta sanayi yüzü göstermeyen bir deneyim sunuyor. Dayanıklı iç aksamları, sorunsuz çalışan mekanik yapıları ve düşük arıza oranlarıyla bilinen bu motorlar, düzenli bakım dışında ekstra masraf çıkarmamasıyla dikkat çekiyor.

#2
Hem benzinli hem de dizel seçeneklerin yer aldığı bu motorlar; sağlam blok yapıları, zincirli zamanlama sistemleri ve yıllara meydan okuyan mühendislikleriyle öne çıkıyor. Yakıtını koyup yoluna devam etmek isteyen sürücüler için bu motorlar, otomotiv tarihinde güvenilirliğin simgesi olarak kabul ediliyor. Özellikle bakım masraflarının düşük olması sorunsuz motorlara olan ilgiyi de artırıyor. Ototayfaresmi hesabında takipçileri için faydalı bilgiler paylaşan Mustafa Meral, sorunsuz dediği motorları şöyle sıraladı:

#3
Toyota 2AR-FE

#4
Mercedes OM651

#5
Mercedes OM617

#6
BMW M50

#7
Volkswagen 1.9 TDi

#8
Renault 1.5 DCi

#9
Honda 1.6 İ-VTEC

#10
Toyota 1.6 VVTİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SCE, SOCH motorlar unutulmuş

Atmosferik motorların hepsi uzun ömürlüdür, SCE motorlarda devir yüksek kullanırsınız ama turbo olmadığı için risk yoktur, turbo masrafınızda olmaz...
