Bülent Turan Çanakkale'de sanayi esnafıyla Togg'u inceledi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı. Turan, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Gemlik rengi Togg'u kullanan Turan, sanayi esnafıyla aracı inceledi. Bülent Turan, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla ilçe ilçe, köy köy dolaştıklarını belirten Turan, "Çanakkale merkezimizde çok kıymetli bir yere sahip olan sanayi sitemizi ve esnafını ziyaret ediyoruz. Kıymetli başkanımız ve yönetim kurulu ile bir araya geliyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buluyor" dedi. Turan, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli ve büyük adımlar attığını vurguladı. Dünyada, petrol ve doğal gaz keşifleriyle, yerli otomobil Togg üretimiyle Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti: