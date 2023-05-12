Bülent Turan Çanakkale'de sanayi esnafıyla Togg'u inceledi

"Her ilçemize götürmeyi istiyoruz Togg'umuzu. Onu halkımızla buluşturmayı bir gurur vesilesi olarak düşünüyoruz ve görüyoruz. Tabii burada çok sayıda esnafımız var. Otomobil tamircimiz var, çeşitli alanlarda onarım yapan esnafımız var. Bakalım onlar beğenecekler mi? Onların da tabiri caizse testine, esnafın sınavına tabi tutacağız Togg'u. Biz gururla geldik. Ülkemizin bağımsızlığında, ülkemizin büyümesinde sembol bir isim hale geldi Togg. Artık tam bağımsız Türkiye yolunda önemli adımlar atarken nasıl ki doğal gazımız Karadeniz'den karaya ulaştı, Gabar'da petrolümüz artık yollarda oldu, nasıl ki milli savunmada yüzde 80'e yakın yerlilik oranımız oldu, Togg da bugün Türkiye'mizin yollarında yerli üretim olarak gururumuz oldu."