Bugüne kadarki en büyük elektrikli kamyon filo teslimatı!

Taşımacılık sektöründe bir ilk: Teslimat töreninin ilk konuşmacısı olan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Genel Müdürü Eşref Zeka, DSV Lojistik ile kurulan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bugünkü teslimatımız sektörde bir ilk ve büyümenin bir parçası ama onun ötesinde sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru atılan çok değerli bir adım. Teslimatımızın tüm lojistik sektörüne farkındalık anlamında, özellikle elektromobilitenin gelecek için vazgeçilmez olduğunu hatırlatmasını diliyorum” sözleriyle gelecek hedeflerinden bahsetti. Eşref Zeka konuşmasında, bunun uzun bir yolculuk olduğunu ve tüm ekosistemin, tüm paydaşların birlikte ortak anlayış ile hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Bu ortak anlayışın Marubeni, Volvo Trucks ve DSV Lojistik ile hayata geçmiş olduğunu vurgulayan Zeka, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki Volvo Trucks markasına duydukları güven için DSV Lojistik firmasına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.