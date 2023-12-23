2023-12-23 11:52:33 Bugüne kadarki en büyük elektrikli kamyon filo teslimatı!
Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks’ın “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü Volvo FH Electric modelinden oluşan filo teslimatı DSV Lojistik firmasına gerçekleştirildi. Teslimat töreni, Türkiye’nin en büyük ölçekli ve Dünya’nın sayılı laboratuvarları arasında yer alan İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Bu vesileyle, İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı, ilk defa bir elektrikli kamyon filo teslimatına ev sahipliği yaptı.