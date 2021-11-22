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Ekonomi
15
Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 Kasım 2021 altın fiyatları

2021-11-22 08:22:15
Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 Kasım 2021 altın fiyatları

22 Kasım 2021 Pazartesi haftanın ilk iş günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası faiz kararından sonra atın fiyatlarında bir durağanlık söz konusu. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar gram altın ne kadar, çek altın ne kada, yarım altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? sorularını bir hayli sormakta.

#1
Foto - Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz indirimi ve yeni kabine sonrası dalgalı hareketler altına da yansıdı. Peki yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? İşte Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabı.

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz indirimi ve yeni kabine sonrası dalgalı hareketler altına da yansıdı. Peki yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? İşte Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.846,98 TL, 1.847,28 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.846,98 TL, 1.847,28 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 659,57 TL, 666,25 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 659,57 TL, 666,25 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 663,91 TL, 664,03 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 663,91 TL, 664,03 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.062,20 TL, 1.085,63 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.062,20 TL, 1.085,63 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.248,99 TL, 4.329,46 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.248,99 TL, 4.329,46 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.117,86 TL, 2.171,37 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.117,86 TL, 2.171,37 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.248,99 TL, 4.329,46 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.248,99 TL, 4.329,46 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.363,15 TL, 4.472,44 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.363,15 TL, 4.472,44 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 364,33 TL, 433,68 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 364,33 TL, 433,68 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,96 TL, 620,04 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,96 TL, 620,04 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.554,00 TL, 10.836,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.554,00 TL, 10.836,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,88 TL, 8,89 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,88 TL, 8,89 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,67 TL, 24,68 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,67 TL, 24,68 TL,

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