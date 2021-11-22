Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 22 Kasım 2021 altın fiyatları

22 Kasım 2021 Pazartesi haftanın ilk iş günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası faiz kararından sonra atın fiyatlarında bir durağanlık söz konusu. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar gram altın ne kadar, çek altın ne kada, yarım altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? sorularını bir hayli sormakta.