Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Bu da yağışların en büyük artılarından biri oldu. Üretim planlaması ve B reçete sistemi bu yıl hayata geçti. Bu yıldan itibaren çiftçilerimizin bu ilaçları kullanırken biraz daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor. Bunun için mutlaka ziraat mühendislerine danışıp reçete sistemine uyarak ilaçlarını atmaları gerekiyor. Burada da çiftçilerimizin, erken dönemde çalıştıkları bayilere giderek bu sistemin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini öğrenmeleri gerekiyor. Bununla ilgili ziraat mühendisleri gerekli eğitimleri aldı. Sahamızda çalışan meslektaşlarımız bu konularla ilgili gerekli altyapıyı sağladı. Çiftçilerimizin de bunu bir an önce mutlaka bir ziraat mühendisiyle istişare ederek, ilerleyen süreçte ilaç uygulamalarının nasıl yapılacağını kısa süre içerisinde öğrenmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.