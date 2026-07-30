Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat
Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda 2026 yılı hububat hasadı büyük oranda tamamlanırken, üreticinin yüzü bu yıl yağışlarla güldü. Arpa hasadı tamamlanırken, buğday hasadında ise son aşamaya gelindi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bu yıl yağışların üretime olumlu yansıdığını belirterek, ova genelinde yaklaşık 2 milyon 300 bin ton buğday, 1 milyon 200 bin ton civarında ise arpa rekoltesi beklentisinin gerçekleştiğini söyledi.