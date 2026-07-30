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Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

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IHA Giriş Tarihi:

Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda 2026 yılı hububat hasadı büyük oranda tamamlanırken, üreticinin yüzü bu yıl yağışlarla güldü. Arpa hasadı tamamlanırken, buğday hasadında ise son aşamaya gelindi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bu yıl yağışların üretime olumlu yansıdığını belirterek, ova genelinde yaklaşık 2 milyon 300 bin ton buğday, 1 milyon 200 bin ton civarında ise arpa rekoltesi beklentisinin gerçekleştiğini söyledi.

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Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Konya Ovası'nda 2026 üretim sezonunda hububat hasadı tamamlanma aşamasına geldi. İlk olarak başlayan arpa hasadı tamamen sona ererken, buğday hasadı birçok bölgede tamamlandı, bazı alanlarda ise son biçimler gerçekleştiriliyor. Sezon boyunca etkili olan yağışların hem verime hem de kaliteye olumlu katkı sağladığını belirten ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, üreticinin beklediği rekolteye ulaştığını ifade etti.

#2
Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Bu yıl hububat üretimi açısından bereketli bir sezon yaşandığını dile getiren Kırkgöz, "Konya Ovası'nda hasatlar büyük ölçüde tamamlandı. Arpa hasadı bitti, buğday hasadı ise son aşamaya geldi. Yağışların zamanında ve yeterli olması sayesinde üreticimiz beklediği verimi aldı. Özellikle arpa hasadından itibaren rekoltenin yüksek olacağını öngörüyorduk. Buğdayda da herhangi bir kalite kaybı yaşamadan hasat süreci tamamlanıyor" dedi.

#3
Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Konya genelinde beklenen üretim miktarlarının gerçekleştiğini ifade eden Burak Kırkgöz, "Rekoltelerimiz beklediğimiz gibi geçen yılın üzerinde oldu. Arpa rekoltesini 1 milyon 200 bin ton civarında tahmin ediyorduk. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa rekoltesi yakaladık. Tabii satışlar hala devam ediyor.

#4
Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Bazı çiftçilerimiz biraz ilerleyen süreçlerde ürünlerini satmayı düşündükleri için tam rakamlar elimizde değil ama beklediğimiz oranlarda bir arpa rekoltesi yakaladık. Buğdayda da aynı durumlar geçerli. Buğdayda da 2 milyon 200 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Orada da yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yıl da bu şekilde bir yağış periyodu yakalarız ve ürünlerimizin rekoltesi artarak devam eder" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Yağışların yalnızca verimi değil, ürün kalitesini de artırdığına dikkat çeken Kırkgöz, dane doluluğunun ve hektolitre değerlerinin geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi. Kırkgöz, "Özellikle yağışların iyi olmasıyla dane kaliteleri yüksek oldu. Ürünlerin hektolitreleri geçen seneye göre daha yüksek. Bu da kalitenin en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Arpa üzerinde ve buğday bitkisi üzerinde hektolitrenin yüksek olması, kalitenin daha iyi olduğu anlamına gelmekte. Tabii yağışların iyi olması bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Hektolitrenin iyi olması demek, danelerin biraz daha dolu olması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllarda buğdayda ve arpada maalesef cılız dane dediğimiz dane sayısı daha fazlaydı.

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Foto - Buğdayda 2,3 milyon ton rekolte Türkiye'nin tahıl ambarında bereketli hasat

Bu da yağışların en büyük artılarından biri oldu. Üretim planlaması ve B reçete sistemi bu yıl hayata geçti. Bu yıldan itibaren çiftçilerimizin bu ilaçları kullanırken biraz daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor. Bunun için mutlaka ziraat mühendislerine danışıp reçete sistemine uyarak ilaçlarını atmaları gerekiyor. Burada da çiftçilerimizin, erken dönemde çalıştıkları bayilere giderek bu sistemin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini öğrenmeleri gerekiyor. Bununla ilgili ziraat mühendisleri gerekli eğitimleri aldı. Sahamızda çalışan meslektaşlarımız bu konularla ilgili gerekli altyapıyı sağladı. Çiftçilerimizin de bunu bir an önce mutlaka bir ziraat mühendisiyle istişare ederek, ilerleyen süreçte ilaç uygulamalarının nasıl yapılacağını kısa süre içerisinde öğrenmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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