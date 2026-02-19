  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir! Uzman isim uyardı Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez Otomobil devi duyurdu: Sevilen modelde dev indirim! Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz Asırlık tarif gün yüzüne çıktı: İşte gerçek Güllaç yapmanın incelikleri Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Gedelli’de Ramazan nasıl geçecek? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Ehliyetsiz olsa da tazminat istenebilecek!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz
IHA Giriş Tarihi:

Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

Peş peşe yaşanan skandallarla gündeme gelen CHP’li Buca Belediyesi, İzmirlileri mağdur etmeye devam ediyor. Belediyenin şantiyesinde toplanan çöpler yola dağıldı. O bölgeden gelen sular otoparkta birikti, araçlar da sular altında kaldı. Çöp kokusundan ise bölgeden adeta geçilmiyor.

1
#1
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından CHP’li Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde toplanan çöpler yola dağıldı. Çöp depolama alanından gelen sular ise otoparkta birikti ve bazı araçlar çöp sularının içerisinde kaldı.

#2
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiye alanında biriktirilen çöpler, kenti etkisi altına alan sağanağın ardından yola ve kaldırıma taştı. Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan alandaki atıklar, yağmur sularıyla birlikte çevreye yayılarak ağır koku ve kirliliğe neden oldu. Bulvar üzerinde biriken çöp suları nedeniyle vatandaşlar kaldırımları kullanamazken, yoldan geçen araçların sıçrattığı sular çevredeki yayaların tepkisini çekti. Bölgede oluşan ağır koku ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalle sakinleri duruma isyan etti.

#3
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

Buca ve İzmir genelindeki kirlilik ile altyapı sorunlarına dikkat çeken Lokman Doğan adlı vatandaş, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

#4
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

"Koku gerçekten olmayacak bir şey, burası büyük bir şehir ve bu durum buraya yakışmıyor. Biz elimizden geldiğince şikâyet etmeye çalışıyoruz ama maalesef yetkililer uğraşmıyor, ilgilenmiyorlar. Sokaklar çok kötü durumda, sadece burası değil, Buca geneli ve bizim oturduğumuz yerler de rezillik, çöp içerisinde. Bu kokuya insanlar tahammül edemiyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Misafirlerimiz dışarıdan geldiğinde 'Burası ne, İzmir çöp olmuş' diyorlar; bu durum burada oturan insanların gücüne gidiyor. Eskiden böyle değildi, yine toparlıyorlardı ama şu anda gerçekten kötü bir durumdayız. Kaldırımın halini görüyorsunuz, insanlar yayan yürüyemiyor. Az önce bir araba geçti, suyu sıçrattı; bu bildiğin yağmur suyu da değil, direkt çöp suyu. Sadece bu kaldırım değil, İzmir'in çoğu yerinde eğimi de veremedikleri için su birikintisi ve göl oluyor. Buca'da zaten kaldırım yok, bu çöp suları yüzünden insanların üstü başı mahvoluyor."

#5
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

Bölgedeki ihmalden şikâyet eden Arif Onuk adlı vatandaş şunları söyledi:

#6
Foto - Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

"Şu an burada durmakta zorlanıyorum, çok kötü bir pis koku var ama bu İzmir'in talihi olmuş. Kimse çalışmıyor, ne vatandaş ne de yöneticiler bu durumdan rahatsız değil; kimse sitem etmiyor, artık sindirilmiş bir millet olduk. Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve 'bizim eserimiz bu' diyorlar. Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz. Parmaklarımın ucuna basa basa geldim, çok kötü kokuyor ama İzmir'in hali bu, kimse değiştiremez. İzmir'i düzeltmek için en az 20-30 sene lazım çünkü çok kötü olduk. Altyapı birbirine girmiş, yağmur suyuyla pis sular karışık; bunları ayırmak için çok büyük projeler lazım. Bu durumdan herkes memnun gibi, rahatsız olanların ve uyaranların başına ise tehditler geliyor çünkü güç onların elinde" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kim kim

İzmirliler daha beter olacaklar bu CHP'nin elinde

Vatandaş

Çöpten heykel yapsınlar. Sanat diye yakalayacakları keriz çıkar elbet
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Türkiye'de de sık sık eleştirilen yüksek milletvekili emeklilik maaşları bir ülkede tamamen son buldu. Emekli milletvekili maaşlarını kaldır..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23