Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

"Şu an burada durmakta zorlanıyorum, çok kötü bir pis koku var ama bu İzmir'in talihi olmuş. Kimse çalışmıyor, ne vatandaş ne de yöneticiler bu durumdan rahatsız değil; kimse sitem etmiyor, artık sindirilmiş bir millet olduk. Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve 'bizim eserimiz bu' diyorlar. Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz. Parmaklarımın ucuna basa basa geldim, çok kötü kokuyor ama İzmir'in hali bu, kimse değiştiremez. İzmir'i düzeltmek için en az 20-30 sene lazım çünkü çok kötü olduk. Altyapı birbirine girmiş, yağmur suyuyla pis sular karışık; bunları ayırmak için çok büyük projeler lazım. Bu durumdan herkes memnun gibi, rahatsız olanların ve uyaranların başına ise tehditler geliyor çünkü güç onların elinde" diye konuştu.