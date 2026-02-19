Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz

"Koku gerçekten olmayacak bir şey, burası büyük bir şehir ve bu durum buraya yakışmıyor. Biz elimizden geldiğince şikâyet etmeye çalışıyoruz ama maalesef yetkililer uğraşmıyor, ilgilenmiyorlar. Sokaklar çok kötü durumda, sadece burası değil, Buca geneli ve bizim oturduğumuz yerler de rezillik, çöp içerisinde. Bu kokuya insanlar tahammül edemiyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Misafirlerimiz dışarıdan geldiğinde 'Burası ne, İzmir çöp olmuş' diyorlar; bu durum burada oturan insanların gücüne gidiyor. Eskiden böyle değildi, yine toparlıyorlardı ama şu anda gerçekten kötü bir durumdayız. Kaldırımın halini görüyorsunuz, insanlar yayan yürüyemiyor. Az önce bir araba geçti, suyu sıçrattı; bu bildiğin yağmur suyu da değil, direkt çöp suyu. Sadece bu kaldırım değil, İzmir'in çoğu yerinde eğimi de veremedikleri için su birikintisi ve göl oluyor. Buca'da zaten kaldırım yok, bu çöp suları yüzünden insanların üstü başı mahvoluyor."