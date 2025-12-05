Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi
Türkiye’de üretici enflasyonunun yıl sonunda yüzde 10,63 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu oran 1 Ocak itibarıyla ÖTV maktu tutarlarına otomatik zam olarak yansıyacak. Akaryakıttan LPG’ye, sigaradan alkollü içeceklere kadar milyonların tükettiği ürünlerde fiyatlar yeni yıla zamla girecek. Vergi uzmanlarına göre özellikle sigara ve akaryakıtta yapılacak güncellemeler, vatandaşın bütçesine en az 1,5-5 TL arasında ek yük getirecek.