Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Bu artışlar, emekli ve memur maaşlarını belirlemede bir etkisi olmayan, ancak akaryakıttan tütün mamullerine, LPG’ye kadar geniş bir yelpazede yeni zamlar anlamına geliyor. Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, yeniden değerleme oranından (YDO) bağımsız olan bu mekanizma nedeniyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını açıkladı. Aşağıdaki kalemlerde fiyatlar yılbaşından itibaren doğrudan değişecek: •Motorin, benzin, LPG •Doğalgaz ve sanayide kullanılan petrol türevleri •Tütün mamulleri •Alkollü içecekler