  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Türkiye’de üretici enflasyonunun yıl sonunda yüzde 10,63 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu oran 1 Ocak itibarıyla ÖTV maktu tutarlarına otomatik zam olarak yansıyacak. Akaryakıttan LPG’ye, sigaradan alkollü içeceklere kadar milyonların tükettiği ürünlerde fiyatlar yeni yıla zamla girecek. Vergi uzmanlarına göre özellikle sigara ve akaryakıtta yapılacak güncellemeler, vatandaşın bütçesine en az 1,5-5 TL arasında ek yük getirecek.

#1
Foto - Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Bu artışlar, emekli ve memur maaşlarını belirlemede bir etkisi olmayan, ancak akaryakıttan tütün mamullerine, LPG’ye kadar geniş bir yelpazede yeni zamlar anlamına geliyor. Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, yeniden değerleme oranından (YDO) bağımsız olan bu mekanizma nedeniyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını açıkladı. Aşağıdaki kalemlerde fiyatlar yılbaşından itibaren doğrudan değişecek: •Motorin, benzin, LPG •Doğalgaz ve sanayide kullanılan petrol türevleri •Tütün mamulleri •Alkollü içecekler

#2
Foto - Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

ÜFE’nin yüzde 10,63 olması halinde uygulanacak yeni maktu ÖTV tutarları şöyle olacak: •Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL •95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL •LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL

#3
Foto - Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Bu tutarlar üzerinden yüzde 20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma: •Motorin: +1,66 TL •Benzin: +1,77 TL •LPG: +1,36 TL

#4
Foto - Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Bu rakamlar, yalnızca vergi kaynaklı minimum zam etkisi. Dağıtım, rafineri ve kur etkisi bu artışlara dahil değil. Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. 24 Ekim 2025’te 12,1495 TL olan maktu tutar 16 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni ÜFE artışıyla bu rakam: •16,00 TL → 17,7008 TL

#5
Foto - Bu zamlar otomatik gelecek! İşte 1 Ocak’ta fiyatı değişecek ürünlerin tam listesi

Böylece KDV dahil en az 2,04 TL maliyet artışı olacak. Çarpan etkisiyle bunun paket fiyatlarına yaklaşık 5 TL zam olarak yansıması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? "Atatürk Mason Localarını kapattı" yalanı
Gündem

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Yazar Yücel Kaya, bu günkü köşe yazısında Osmanlı'nın çöküşünden günümüze dek Türkiye siyasetini ve toplumsal hayatını perde arkasından yöne..
Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı
Dünya

Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı

Son artan şiddet olayları ülkeleri teyakkuza geçirmiş durumda. Yeniden gündeme gelen Fransız yapımı olan Mistral füzeleriyle ilgili son daki..
Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala
Dünya

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Bebek katili Binyamin Netanyahu, hakkında çıkan yakalama kararı ve yükselen siyasi baskılara rağmen geri adım atmıyor. New York Belediye Baş..
Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı
Gündem

Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasına cevap veremeyen CHP’de bu defa Grup Başkanvekili Murat Emir’in yüksek lisansı şa..
Netanyahu İran'ı tehdit etti
Dünya

Netanyahu İran'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, İran'ı "henüz işlerimiz bitmedi" sözleriyle tehdidinde bulundu.

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi
Gündem

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın küçük modüler reaktör (SMR) nükleer teknolojisi üzerinde çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23