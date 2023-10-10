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Tarım
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Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

2023-10-10 17:20:11
Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bir çiftçi modern tarım yöntemiyle 10 dönümlük tarlasında 17 ayda tonlarca üzüm elde ederken, aynı tarlada Antep fıstığı ve biber de yetiştirdi.

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Foto - Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Çiçek köyünde Ercan Avcı isimli çiftçi aynı tarlada Antep fıstığı, üzüm ve biber yetiştirdi. Ercan Avcı, 10 dönümlük arazisinden daha fazla verim elde etmek için proje geliştirdi. Antep fıstığı gelirinin yüksek olduğunu düşünen çiftçi tarlasına Antep fıstığı dikmeye karar verdi. Modern telli terbiye sistemi, damlama sulama sistemi kuran çiftçi, 17 ayda üzüm geliri elde etti. Çiftçi bununla da kalmayıp bağ ve fıstık fidanlarına zarar vermeyecek şekilde biber ekti. Çiftçi Avcı, 10 dönüm arazide 800 kök üzüm fidanından ilk yılında 10 ton üzüm elde etti. Yine aynı yıl yaklaşık 30 ton biber elde ettiği bahçeye diktiği Antep fıstıklarını aşıladıktan sonra onlardan da ürün almaya başlayacak. Bir eğitimci olan Ercan Avcı isimli çiftçi, maksadının dar alanda yüksek gelir elde etmek olduğunu, böyle bir sistemi çevredeki vatandaşlara öğretmek istediğini ifade etti.

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Foto - Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

Ercan Avcı, "Kuru tarımdan sulu tarıma geçme kararı aldım. İnsanlara örnek olmak istedim ve 17 ay önce diktiğim bağdan ilk ürünü elde ettim. Damlama sulama sistemi ile sulama yapıyoruz. Üzümlerimiz hem iç piyasada tüketilir hem de ihracata uygundur. Dördüncü yılda 100 kilogram elde edilebilen bir türdür. Bağımız ikinci yılda kendini amorti ediyor. Bağların arasına da biber ektik ve bununla birlikte 10 aileyi de istihdam etmiş oluyoruz. Asıl amacım Antep fıstığı yetiştirmektir. Diktiğim fidanlar gelecek yıl aşılanacak ve yedinci yılında meyve verecek. 15 yıldan sonra üzüm bağlarımızı sökecek ve sadece Antep fıstığı yetiştireceğiz. Şu anda Adıyaman piyasasında biber ve üzümlerimizi pazarlıyoruz. Bu üzümün bir özelliği de Ocak ayına kadar dalında kalıyor olmasıdır. Örnek bu projemizin bütün çiftçilerimiz tarafından uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.

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