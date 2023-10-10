Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Çiçek köyünde Ercan Avcı isimli çiftçi aynı tarlada Antep fıstığı, üzüm ve biber yetiştirdi. Ercan Avcı, 10 dönümlük arazisinden daha fazla verim elde etmek için proje geliştirdi. Antep fıstığı gelirinin yüksek olduğunu düşünen çiftçi tarlasına Antep fıstığı dikmeye karar verdi. Modern telli terbiye sistemi, damlama sulama sistemi kuran çiftçi, 17 ayda üzüm geliri elde etti. Çiftçi bununla da kalmayıp bağ ve fıstık fidanlarına zarar vermeyecek şekilde biber ekti. Çiftçi Avcı, 10 dönüm arazide 800 kök üzüm fidanından ilk yılında 10 ton üzüm elde etti. Yine aynı yıl yaklaşık 30 ton biber elde ettiği bahçeye diktiği Antep fıstıklarını aşıladıktan sonra onlardan da ürün almaya başlayacak. Bir eğitimci olan Ercan Avcı isimli çiftçi, maksadının dar alanda yüksek gelir elde etmek olduğunu, böyle bir sistemi çevredeki vatandaşlara öğretmek istediğini ifade etti.