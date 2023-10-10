Bu yöntemle tonlarca ürün yetiştirdi

Ercan Avcı, "Kuru tarımdan sulu tarıma geçme kararı aldım. İnsanlara örnek olmak istedim ve 17 ay önce diktiğim bağdan ilk ürünü elde ettim. Damlama sulama sistemi ile sulama yapıyoruz. Üzümlerimiz hem iç piyasada tüketilir hem de ihracata uygundur. Dördüncü yılda 100 kilogram elde edilebilen bir türdür. Bağımız ikinci yılda kendini amorti ediyor. Bağların arasına da biber ektik ve bununla birlikte 10 aileyi de istihdam etmiş oluyoruz. Asıl amacım Antep fıstığı yetiştirmektir. Diktiğim fidanlar gelecek yıl aşılanacak ve yedinci yılında meyve verecek. 15 yıldan sonra üzüm bağlarımızı sökecek ve sadece Antep fıstığı yetiştireceğiz. Şu anda Adıyaman piyasasında biber ve üzümlerimizi pazarlıyoruz. Bu üzümün bir özelliği de Ocak ayına kadar dalında kalıyor olmasıdır. Örnek bu projemizin bütün çiftçilerimiz tarafından uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.